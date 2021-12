Rusija ir Baltarusija ruošiasi kitų metų pradžioje surengti bendras karines pratybas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, kad jo šalis ir Baltarusija ateinančių metų pradžioje surengs bendras karines pratybas.

V. Putinas pritarė autoritarinio baltarusių lyderio Aliaksandro Lukašenkos siūlymui surengti naujas pratybas ir nurodė, kad jos galėtų vykti vasarį ar kovą.

Kalbėdamas per susitikimą su A. Lukašenka Sankt Peterburge, rusų lyderis pridūrė, jog detales derins ginkluotųjų pajėgų pareigūnai.

V. Putino pareiškimas paskelbtas Rusijai sutelkus gausias pajėgas prie Ukrainos sienos ir Vakarų valstybėms nerimaujant, kad gali prasidėti įsiveržimas. Kai kurie ukrainiečių pareigūnai nuogąstauja, jog Rusija galėtų užpulti savo kaimynę iš Baltarusijos teritorijos.

Maskva neigia turinti planų surengti invaziją, tačiau paragino JAV ir jų sąjungininkes suteikti garantijų, kad NATO nepriims Ukrainos į savo gretas ir nedislokuos šioje šalyje savo ginklų. Vakarai tokius reikalavimus atmetė.

Rusija ir Baltarusija yra sudariusios sąjunginės valstybės sutartį, numatančią glaudžius politinius, ekonominius ir karinius ryšius.

Be to, Maskva tvirtai remia Vakarų spaudžiamą A. Lukašenką. Šis spaudimas sustiprėjo po brutalaus susidorojimo su antivyriausybiniais protestais, kuriuos išprovokavo ginčijamas A. Lukašenkos perrinkimas šeštajai kadencijai per pernai vykusį balsavimą. Opozicijos ir Vakarų teigimu, tie rinkimai buvo suklastoti.

Nuo vasaros įtampa regione dar labiau paaštrėjo dėl tūkstančių migrantų, iš Baltarusijos teritorijos bandančių nelegaliai patekti į Lenkiją, Lietuvą ir Latviją.

Europos Sąjunga apkaltino A. Lukašenką apgaulingais pažadais viliojant tūkstančius migrantų prie sienos, tokiu būdu keršijant už sankcijas, paskelbtas jo režimui dėl represijų prieš opoziciją.

Baltarusija tokius kaltinimus neigia ir kritikuoja migrantų neįsileidžiančias ES nares.

Rugsėjį Maskva, demonstruodama paramą Minskui, surengė bendrus plataus masto mokymus, o pastarosiomis savaitėmis, kaip pranešama, ne kartą siuntė patruliuoti virš Baltarusijos savo bombonešius, pajėgius nešti branduolinį ginklą.

Trečiadienį rusų ir baltarusių naikintuvai kartu patruliavo Baltarusijos oro erdvėje.

Praėjusį mėnesį A. Lukašenka pareiškė, kad jo šalis būtų pasirengusi dislokuoti savo teritorijoje rusų branduolinius ginklus.