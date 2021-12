Rusija įspėja NATO dėl ginkluoto konflikto pavojaus

Tvyrant įtampai tarp Rusijos ir NATO, Gynybos ministerija Maskvoje įspėjo Vakarų šalių karinius atašė dėl ginkluoto konflikto pavojaus. „Pastaruoju metu Aljansas perėjo prie tiesioginių provokacijų, kurios kelia didelę riziką peraugti į ginkluotą konfrontaciją, praktikos“, - pirmadienį Maskvoje sakė Rusijos gynybos viceministras Aleksandras Fominas.

Ministerija išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip A. Fominas informuoja užsienio šalių uniformuotus asmenis apie Rusijos kritiką NATO atžvilgiu. Tarp 105 dalyvavusių asmenų buvo ir 14 NATO valstybių atstovai.

A. Fominas kaltino NATO smarkiai didinant karinį aktyvumą. Vien tik 2020-aisiais karinių skrydžių prie Rusijos sienų skaičius išaugo nuo 436 iki 710, sakė jis. Be to, NATO kiekvienais metais surengia 30 didelių pratybų, kurių scenarijus yra kariniai veiksmai prieš Rusiją.

A. Fominas priminė Rusijos reikalavimus NATO dėl saugumo garantijų ir plėtros į Rytus nutraukimo. Jis dar kartą įspėjo dėl galimo Ukrainos įstojimo į NATO. Prezidentas Vladimiras Putinas neseniai pagrasino padariniais, jei NATO toliau artės prie Rusijos.

Kremlius ir Užsienio reikalų ministerija Maskvoje tikisi, kad sausio 9-ąją pasibaigus rusų Naujųjų metų šventėms prasidės dialogas su NATO šiuo klausimu. Dėl to gali susirinkti NATO ir Rusijos Taryba. Tačiau konkreti data dar nenustatyta.

A. Fominas sakė, kad Rusija bet kuriuo metu pasirengusi lygiaverčiam pokalbiui. Kartu jis kritikavo, kad NATO daug metų atmeta Maskvos pasiūlymus kalbėtis ir mieliau renkasi konfrontacijos kelią.

Rusija kritikuoja, kad NATO nuo Sovietų Sąjungos žlugimo prieš 30 metų vis arčiau Rusijos perkelia karines bazes ir ginklų sistemas. Vien tik Rytų Europoje nuolat dislokuota 13 000 NATO šalių kareivių ir, be kita ko, 200 tankų ir 300 orlaivių bei sraigtasparnių.

NATO tai vadina atgrasymu dėl agresyvios Rusijos politikos, be kita ko, Ukrainos atžvilgiu. Be to, karinis aljansas šiuo metu kritikuoja rusų dalinių telkimą netoli Ukrainos sienos.