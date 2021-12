NATO sąjungininkėms rytiniame sparne – JAV pažadas Rusija įspėja dėl ginkluoto konflikto pavojaus

JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas patikino Varšuvą, kad Vašingtonas pasirengęs užtikrinti paramą savo NATO sąjungininkėms rytiniame sparne pagal Aljanso sutarties 5-ąjį straipsnį, Rusijai sutelkus savo pajėgas prie sienos su Ukraina.

„J. Sullivanas patvirtino, kad JAV palaiko Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio taikymą, ir pabrėžė Jungtinių Valstijų pasirengimą padėti sąjungininkėms rytiniame sparne ginti savo sienas“, – rašoma Baltųjų rūmų pranešime apie J.Bideno nacionalinio saugumo patarėjo pokalbį telefonu su Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovu Pawelu Solochu.

Baltieji rūmai informavo, kad šalys „apsikeitė nuomonėmis apie Rusijos karinės galios didinimą pasienyje su Ukraina ir patvirtino sąjungininkių vienybės svarbą diplomatinėse ir atgrasymo pastangose“.

Šiaurės Atlanto sutarties 5-asis straipsnis numato, kad vienos ar kelių Aljanso valstybių narių užpuolimas bus laikomas jų visų užpuolimu.

Rusija įspėja NATO dėl ginkluoto konflikto pavojaus

Tvyrant įtampai tarp Rusijos ir NATO, Gynybos ministerija Maskvoje įspėjo Vakarų šalių karinius atašė dėl ginkluoto konflikto pavojaus. „Pastaruoju metu Aljansas perėjo prie tiesioginių provokacijų, kurios kelia didelę riziką peraugti į ginkluotą konfrontaciją, praktikos“, – pirmadienį Maskvoje pareiškė Rusijos gynybos viceministras Aleksandras Fominas.

Ministerija išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip A. Fominas informuoja užsienio šalių uniformuotus asmenis apie Rusijos kritiką NATO atžvilgiu. Tarp 105 dalyvavusių asmenų buvo ir 14 NATO valstybių atstovai.

A. Fominas kaltino NATO smarkiai didinant karinį aktyvumą. Vien tik 2020-aisiais karinių skrydžių prie Rusijos sienų skaičius išaugo nuo 436 iki 710, sakė jis. Be to, NATO kiekvienais metais surengia 30 didelių pratybų, kurių scenarijus yra kariniai veiksmai prieš Rusiją.

Aleksandras Fominas Foto: Stopkadras

A. Fominas priminė Rusijos reikalavimus NATO dėl saugumo garantijų ir plėtros į Rytus nutraukimo. Jis dar kartą įspėjo dėl galimo Ukrainos įstojimo į NATO. Prezidentas Vladimiras Putinas neseniai pagrasino padariniais, jei NATO toliau artės prie Rusijos.

Kremlius ir Užsienio reikalų ministerija Maskvoje tikisi, kad sausio 9-ąją pasibaigus rusų Naujųjų metų šventėms prasidės dialogas su NATO šiuo klausimu. Dėl to gali susirinkti NATO ir Rusijos Taryba. Tačiau konkreti data dar nenustatyta.



A. Fominas sakė esą Rusija bet kuriuo metu pasirengusi lygiaverčiam pokalbiui. Kartu jis kritikavo, kad NATO daug metų atmeta Maskvos pasiūlymus kalbėtis ir neva mieliau renkasi konfrontacijos kelią.

Rusija kritikuoja, kad NATO nuo Sovietų Sąjungos žlugimo prieš 30 metų vis arčiau Rusijos perkelia karines bazes ir ginklų sistemas. Vien tik Rytų Europoje nuolat dislokuota 13 000 NATO šalių kareivių ir, be kita ko, 200 tankų ir 300 orlaivių bei sraigtasparnių.

NATO tai vadina atgrasymu dėl agresyvios Rusijos politikos, be kita ko, Ukrainos atžvilgiu. Be to, karinis aljansas šiuo metu kritikuoja rusų dalinių telkimą netoli Ukrainos sienos.

JAV ir Rusija sausio pradžioje susitiks derybų dėl ginklų kontrolės, Ukrainos

Jungtinės Valstijos ir Rusija sausį surengs nekantriai laukiamas derybas, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas.

Per derybas šalys aptars branduolinių ginklų kontrolę ir augančią įtampą dėl Ukrainos.

„Jungtinės Valstijos tikisi bendradarbiauti su Rusija“, – sakė Nacionalinio saugumo tarybos (NSC) atstovas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Kai susėsime pasikalbėti, Rusija galės išdėstyti jai susirūpinimą keliančius klausimus, ir mes išdėstysime savo nuogąstavimus, be kita ko – ir dėl Rusijos veiklos“, – sakė jis.

Dvišalės derybos numatytos sausio 10 dieną, nurodė NSC atstovas.

Sausio 12-ąją planuojamos Maskvos ir NATO atstovų derybos, o sausio 13 dieną numatytas Rusijos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), kuriai priklauso ir Jungtinės Valstijos, susitikimas, pridūrė jis.

Sausio 10-osios derybos rengiamos pagal Strateginio saugumo dialogo iniciatyvą, apie kurią JAV prezidentas Joe Bidenas ir Rusijos lyderis Vladimiras Putinas paskelbė per birželį Ženevoje vykusį viršūnių susitikimą.

Nors tas formatas daugiausia skirtas pastangoms atgaivinti po Šaltojo karo sudarytas branduolinių ginklų kontrolės sutartis, derybose taip pat bus aptarta priešprieša dėl Ukrainos, Rusijai sutelkus prie jos sienų iki 100 tūkst. karių ir Vakarams nuogąstaujant, kad Maskva galbūt ketina įsiveržti į kaimyninę šalį, sakė Baltųjų rūmų aukšto rango pareigūnas.

NATO ir Rusijos Tarybos susitikime bei Maskvos derybose su ESBO Nuolatine taryba daugiausiai dėmesio ketinama skirti Ukrainos klausimui.