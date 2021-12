JAV stebi dešimtis kruizinių laivų, apimtų COVID-19 protrūkių

JAV pareigūnai sekmadienį pranešė stebintys dešimtis kruizinių laivų, kuriuose nustatyta užsikrėtimo koronavirusine infekcija atvejų.

Pranešama, kad keliems iš tų laivų nebuvo leista prisišvartuoti Karibų jūros uostuose.

Daugiau kaip 60 laivų yra stebimi, nes „numanomų COVID-19 atvejų skaičius juose pasiekė ribą, kai turi būti atliekamas CDC tyrimas“, nurodė JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC).

Dienraštis „The Washington Post“ pranešė, kad keliems kruiziniams laivams nebuvo leista prisišvartuoti numatytose paskirties vietose.

Brenda Hammer, ketinusi plaukti bendrovės „Royal Caribbean“ kruiziniu laivu „Odyssey of the Seas“, naujienų agentūrai AFP sakė: „Šiek tiek dėl to nervinuosi. Nesu tikra, ar vis dar noriu vykti.“

Anksčiau šią savaitę 55 žmonėms tame laive buvo testais nustatyta COVID-19. Virusas išplito tarp keleivių ir įgulos narių, nors 95 proc. juo plaukiančių žmonių yra pasiskiepiję, nurodė bendrovė.

69 metų B. Hammer sakė galiausiai visgi nusprendusi neatsisakyti atostogų ir plaukti, nes „aš jau sumokėjau pinigus“.

Laivas saugumo sumetimais nesišvartavo Karibų jūros Kiurasao ir Arubos salose, kurios turėjo būti paskutinės aštuonių dienų kelionės stotelės, ir sekmadienį sugrįžo į Fort Loderdeilio uostą Floridoje.

„Esame nusiteikę optimistiškai. Nors negalime išlipti, visi mūsų draugai yra kartu su mumis, ir viliamės, kad reikalai pajudės“, -

Kitas laivas, „Carnival Freedom“, nebuvo įleistas į Karibų jūros Bonero salos uostą, nurodė „The Washington Post“.

Pareiškime naujienų agentūrai AFP laivą valdanti bendrovė „Carnival Cruise Line“ patvirtino, kad „nedidelis skaičius žmonių laive buvo izoliuoti, jiems testais nustačius COVID-19“.

„Spartus pandeminio koronaviruso omikron atmainos plitimas gali turėti įtakos tam, kaip paskirties vietos pareigūnai esant ribotiems medicinos ištekliams reaguos netgi į nedidelį skaičių [COVID-19] atvejų, net jei su jais tvarkomasi laikantis mūsų griežtų protokolų“, nurodė bendrovė, tačiau daugiau jokių detalių nepateikė.

„Carnival Freedom“ sekmadienį ryte atplaukė į Majamį, išlaipino visus keleivius ir „leisis į kitą suplanuotą kelionę“, pažymėjo bendrovė ir nurodė, kad jei laivui nebus leista įplaukti į kažkokį uostą, bus ieškoma alternatyvi vieta prisišvartuoti.

Bendrovė pridūrė, kad CDC yra „išsamiai informuoti ir palaiko mūsų protokolus bei veiklos planus“.