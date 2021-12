Niujorkas pradės COVID-19 testavimą namuose ir metro

Netrukus niujorkiečiai galės nemokamai pasitikrinti dėl COVID-19 metro stotyse arba savo namuose, paskelbė gubernatorė Kathy Hochul. Valstijos ir miesto pareigūnai stengiasi išplėsti testavimą naujiems užsikrėtimų atvejams smarkiai pašokus prieš šventinį savaitgalį.

Testavimo metro stotyse programa bus pradėta pirmadienį „Times“ aikštės 42-osios gatvės stotyje ir veiks nuo 8 ryto iki 14 val. popiet, o „Grand Central Terminal“ stotyje - nuo 15 iki 20 valandos, sakė K. Hochul. Vėliau kitą savaitę testavimo vietos bus atidarytos dar penkiose metro stotyse. Registruotis iš anksto nereikalaujama.

Siekiant dar labiau padidinti prieinamumą, K. Hochul administracija nupirko 37 milijonus namuose atliekamų koronaviruso testų, kuriuos niujorkiečiai galės nemokamai užsisakyti į namus per interneto portalą, kurį valstija atidarys artimiausiomis dienomis.

Maždaug 5 mln. namuose atliekamų testų bus prieinami Iki Naujųjų metų išvakarių, sakė K. Hochul. Likusi dalis bus išdalinta kito mėnesio pradžioje. Be to, Niujorkas dar gaus savo dalį iš 500 milijonų namuose atliekamų testų, kuriuos prezidento Joe Bideno administracija nuo kito mėnesio nemokamai išplatins visoje šalyje. „Tai labai svarbu, – sakė K. Hochul per spaudos konferenciją. - Nenorime, kad žmonės stovėtų ilgose eilėse“. Niujorkiečiai buvo labai nusivylę, kai gruodžio viduryje turėjo iki penkių valandų šaltyje stovėti eilėse, kad gautų testą.

Tyrimų paklausa labai išaugo, nes itin užkrečiama COVID-19 omikron atmaina didina užsikrėtimų skaičių, taip pat ir visiškai paskiepytų asmenų. Remiantis Sveikatos departamento duomenimis, antradienį 28 924 niujorkiečių COVID-19 testas buvo teigiamas ir sumušė ankstesnį vienos dienos užsikrėtimų rekordą, pasiektą vos prieš dvi dienas. "Šis virusas šauna aukštyn, - sakė K. Hochul. - Dar vieną dieną mušame rekordą. Tai nėra rekordas, kuriuo džiaugiamės."

Vis dėlto šiek tiek guodžia tai, kad dramatiškas užsikrėtimų šuolis nepadidino hospitalizacijų ar mirčių. Visuomenės sveikatos ekspertų nuomone, prisideda tai, kad Niujorke vakcinacijos lygis yra aukštas, 90,9 proc. visų suaugusių miesto gyventojų paskiepyti bent vieną kartą. Manoma, kad padidinus namuose atliekamų testų prieinamumą, miesto testavimo pajėgumai pasieks bent 200 tūkst. testų per dieną.

Šiuo metu miesto kasdienis testavimo pajėgumas yra kiek mažesnis nei 170 tūkstančių.

Plintant omikron atmainai, teigiami testų rezultatai ir artimi kontaktai verčia vis daugiau niujorkiečių vėl izoliuotis. Miesto sveikatos pareigūnų reikalaujamas izoliacijos laikotarpis yra 10 dienų, bet jie teigia, kad jis gali būti pakeistas.