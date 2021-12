Į Europą grįžta COVID-19 ribojimai: priemonių imasi net skiepijimo pirmūnė

Itin sparčiai plintant naujajai COVID-19 omikron atmainai, į Europą sugrįžta ribojimai. Nyderlanduose Kalėdų laikotarpiui įvedamas karantinas, priemonių imasi net skiepijimo pirmūne vadinama Portugalija.

Nyderlandai

Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte šeštadienio vakare pranešė apie įvedamą karantiną.

Visos nebūtiniausiomis prekėmis prekiaujančios parduotuvės, restoranai, barai, kino teatrai, muziejai ir teatrai uždaryti nuo sekmadienio iki sausio 14 dienos, o mokyklos turi užsidaryti bent iki sausio 9-osios, paskelbė jis.

Svečių, kuriuos žmonėms leidžiama priimti savo namuose, skaičius mažinamas nuo keturių iki dviejų, tačiau šis ribojimas negalios Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją.

„Šįvakar stoviu čia niūriai nusiteikęs“, – pareiškė M. Rutte per spaudos konferenciją, kuri buvo transliuota per televiziją.

„Visa tai galima apibendrinti vienu sakiniu – nuo rytojaus [sekmadienio] į Nyderlandus grįžta karantinas.“

„Atsižvelgiant į penktąją bangą ir į tai, kad omikron plinta net sparčiau negu mes baiminomės, tai yra neišvengiama. Turime imtis atsargumo priemonių ir įsikišti dabar.“

Žiniasklaidoje nuo šeštadienio ryto pasklidus pranešimams apie planuojamas naujas priemones ir karantiną, prie parduotuvių nusidriekė ilgos eilės, nes žmonės suskubo apsipirkti artėjančioms šventėms.

Nyderlanduose jau paskiepyti beveik 86 proc. suaugusiųjų.

Rugsėjį vyriausybė sušvelnino daugumą socialinio atstumo priemonių, tačiau iki lapkričio sergamumas vėl padidėjo, pasiekęs rekordinius daugiau kaip 20 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų per dieną lygius.

Vokietija

Siekdama sulėtinti omikron atmainos koronaviruso plitimą, Vokietija kitą savaitę įves naujus ribojimus, pranešė kancleris Olafas Scholzas.

Pagal naująją tvarką, be kita ko, privačiuose susibūrimuose galės dalyvauti ne daugiau kaip 10 žmonių, neveiks barai ir klubai, o dideli vieši renginiai turės vykti be žiūrovų. Dėl šių priemonių antradienį susitarė atskirų šalies žemių bei federalinės vyriausybės atstovai ir jos įsigalios ne vėliau nei gruodžio 28 dieną.

Pasak O. Scholzo, Vokietija šiuo metu išgyvena didelę penktąją infekcijų bangą, kurią paskatino naujoji atmaina. Kancleris perspėjo, kad pandemija „nesibaigs taip greitai, kaip tikėjomės“.

Portugalija

Portugalijos vyriausybė dėl sparčiai augančių koronaviruso atvejų skaičių ankstina planuotą viešojo gyvenimo ribojimų grąžinimo datą.

Šalies premjeras Antonio Costa antradienį paskelbė, kad nuo gruodžio 25 dienos bus privaloma dirbti iš namų, o naktiniai klubai ir barai turės užsidaryti. Negana to, bus išplėstas reikalavimas turėti neigiamą koronaviruso testą, kuris netrukus apims viešbučius bei kitas viešas vietas.

Anksčiau šiuos ribojimus buvo planuota įvesti gruodžio 31-ąją. Anot A. Costos, jie yra būtini, nes esama rizikos, kad naujoji omikron atmaina gali pabloginti epidemiologinę situaciją.

Nepaisant didelio, 90 proc. siekiančio skiepijimo lygio, šalies septynių dienų sergamumo rodiklis neseniai viršijo 300 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Švedija

Švedija antradienį paskelbė įvedanti daugybę priemonių kovai su COVID-19 plitimu ir didėjančiu atvejų skaičiumi, tarp jų – ir platesnį vakcinų sertifikatų naudojimą, pranešė vyriausybė.

Nuo gruodžio 23 dienos visi, kurie gali, raginami grįžti prie darbo iš namų, viešuose renginiuose, kuriuose dalyvauja nuo 20 iki 500 dalyvių, žiūrovai turės sėdėti, o dalyvaujant renginiuose su didesne auditorija – pateikti skiepų įrodymą.

„Dabar turime prisiimti bendrą atsakomybę ir prisitaikyti prie esamos realybės“, – spaudos konferencijoje sakė ministrė pirmininkė Magdalena Andersson.

Be to, priemonės, skirtos išvengti grūsčių prekybos centruose, baruose ir restoranuose, leidžia aptarnauti tik sėdinčius lankytojus, o šie turi sėdėti mažiausiai metro atstumu vienas nuo kito.

„Praktiškai tai reiškia, kad Naujųjų metų išvakarėse naktiniuose klubuose, deja, vakarėlių nebus“, – sakė premjerė.

Visuomenės sveikatos agentūra oficialiai paprašė vyriausybės įvesti reikalavimą, kad užsieniečiai, atvykstantys į Švediją, turėtų pateikti ne senesnį nei 48 val. neigiamą testą nepriklausomai nuo jų skiepijimo statuso, o M. Andersson sakė, kad tai bus „greitai sutvarkyta“.

Dauguma priemonių buvo paskelbtos nenustačius jų pabaigos datos, tačiau sveikatos apsaugos ministrė Lena Hallengren žurnalistams sakė, kad nenori jų taikyti „ilgiau nei būtina“.

Visuomenės sveikatos agentūros direktorė Karin Tegmark Wisell pažymėjo, kad beveik 1,5 mln. švedų vis dar nepaskiepyti.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 10,3 mln. gyventojų turinčioje šalyje vis dar pastebimas mažiausias naujų atvejų skaičius Europoje, tačiau 14 dienų sergamumo rodiklis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, išaugo 37 proc.

Danija

Susidūrusi su vis didėjančiu atvejų skaičiumi, Danija, kuri sekvenuoja daugiau mėginių nei daugelis kitų šalių, sekmadienį uždarė kino teatrus, teatrus ir koncertų sales bei apribojo restoranų darbo valandas. Šie ribojimai turėtų galioti mažiausiai keturias savaites.

Danijai tai netikėtas posūkis, nes rugsėjo 10 dieną šalyje buvo panaikinti visi apribojimai, tačiau lapkričio pradžioje vėl įvestas galimybių pasas, o praėjusią savaitę – paskelbta apie pirmąjį apribojimų etapą.

Kasdien susidurdama su naujais rekordiniais skaičiais, vyriausybė paspartino skiepijimą nuo COVID-19 stiprinamąja doze, registravo JAV vaistų gamintojos „Merck“ piliules nuo COVID-19 rimtiems atvejams gydyti ir pradėjo 5–11 metų vaikų vakcinaciją.

Itin užkrečiama COVID-19 omikron atmaina jau dominuoja Danijoje, antradienį čia buvo pasiektas naujas kasdienių užsikrėtimų koronavirusu rekordas, sakė sveikatos apsaugos ministras.

„Visuomenės sveikatos instituto nuomone, omikron dabar yra dominuojanti atmaina, o atvejų skaičius – augantis“, – „Twitter“ tinkle parašė Magnusas Heunicke.

Danijoje, kur gyvena 5,8 mln. žmonių, per 24 valandas užregistruotas rekordinis 13 558 naujų atvejų skaičius. Mažiausiai 500 atvejų – asmenys, jau sirgę COVID-19.

Austrija

Siekdama apsisaugoti nuo omikron atmainos koronaviruso, Austrija griežtina įvažiavimo į šalį taisykles.

Anot šalies Sveikatos apsaugos ministerijos, į Austriją iki tolesnio pranešimo kol kas galės atvykti tik tris vakcinos nuo COVID-19 dozes gavę ar šia liga persirgę asmenys. Trečiosios skiepo dozės dar negavę žmonės privalės pateikti neigiamą PGR testo rezultatą, antraip turės iš karto izoliuotis.

Ministerija penktadienio vakarą nurodė, kad naujosios taisyklės įsigalios pirmadienį.

Jos nebus taikomos nėščioms moterims ar dėl medicininių priežasčių negalintiems pasiskiepyti žmonėms. Jie turės pateikti tai įrodantį dokumentą. Atskiros taisyklės taip pat galios vaikams.

„Šios griežtesnės įvažiavimo taisyklės kelia didelius iššūkius, ypač per Kalėdų šventes į užsienį keliaujantiems žmonėms. Tačiau jos šiuo metu reikalingos, siekiant pažaboti omikron plitimą Austrijoje“, – teigė šalies sveikatos apsaugos ministras Wolfgangas Miecksteinas.

Šveicarija

Nuo pirmadienio Šveicarija, kovodama su intensyvia penktąja viruso banga, stiprina kovos su COVID priemones – vėl grįžtama prie darbo iš namų ir ribojimų neskiepytiesiems.

Naujų priemonių imamasi valdžios institucijoms laukiant, kad ims plisti labai mutavusi omikron atmaina, manoma, daug užkrečiamesnė nei ankstesnės.

„Tik paskiepyti arba pasveikę žmonės galės patekti į restoranų, kultūros įstaigų ir sporto bei laisvalaikio įstaigų vidaus patalpas, taip pat į renginius uždarose patalpose“, – sakoma šalies Federalinės tarybos pranešime.

Privatūs susibūrimai bus apriboti iki 10 žmonių, įskaitant vaikus, jei kas nors iš grupės nėra paskiepytas arba negali įrodyti, kad yra pasveikęs.

Priemonėmis siekiama užkirsti kelią naujoms infekcijoms tarp neskiepytųjų, „nes jie lengviau perduoda virusą ir dažniau susiduria su komplikacijomis“, priduriama jame.

Didžioji dauguma reanimacijos pacientų Šveicarijoje, kaip ir kitur, yra neskiepyti.

Jų skaičius „per pusantro mėnesio išaugo trigubai“, žurnalistams sakė sveikatos ministras Alainas Bersetas. Pirmadienį mažiausiai 300 COVID pacientų Šveicarijoje buvo intensyviosios terapijos skyriuose, tai laikoma esminiu pokyčiu. „Šis skaičius iki metų pabaigos padidės iki 350 ar 400“, – teigiama pranešime.

Paskiepyta daugiau nei 66 proc. iš 8,6 milijono Šveicarijos gyventojų, šalyje naudojamos „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinos.

Suomija

Suomijos nacionalinis sveikatos ir socialinės plėtros institutas (THL) rekomendavo dėvėti apsaugines kaukes viešose vietose visuose šalies regionuose. Tai penktadienį pranešė organizacijos spaudos tarnyba.

„Užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius yra didesnis negu anksčiau, todėl THL rekomenduoja gyventojams dėvėti apsaugines kaukes visose viešose vietose, patalpose ir visuomeniniame transporte visos šalies teritorijoje. Rekomendacija skiriama visiems žmonėms nuo 12 metų amžiaus ir taikoma tiek vakcinuotiems, tiek nevakcinuotiems piliečiams“, - sakoma pranešime.

Taip pat penktadienį Suomijos geležinkelių kompanija VR nusprendė vėl įvesti anksčiau šiais metais atšauktą prievolę dėvėti apsaugines kaukes traukiniuose.

Suomijoje iki šiol dvi vakcinos nuo koronaviruso dozes gavo daugiau kaip 80 proc. šalies gyventojų, vyresnių kaip 12 metų amžiaus, bet infekcijos atvejų skaičius toliau didėja. Plintant omikron atmainai vyriausybė nusprendė sugriežtinti daugelį anksčiau sušvelnintų priemonių.

Airija

Omikron atmainos koronavirusas tapo dominuojančiu Airijoje.

Šalies vyriausiasis patarėjas medicinos klausimais Tony Holohanas sakė transliuotojui RTE: „Prireikė mažiau nei dviejų savaičių, kad omikron taptų dominuojančia atmaina Airijoje. Tai tik parodo, koks yra šios atmainos užkrečiamumas.“

Jis teigė, kad dabar labai svarbu riboti kontaktus ir išlyginti naujų infekcijų kreivę, siekiant išvengti nereikalingų mirčių ir apsaugoti sveikatos priežiūros sistemą.

Pastarosiomis dienomis šioje 5 mln. gyventojų turinčioje šalyje fiksuojamas sergamumo ir mirštamumo kreivių didėjimas. Čia dviejų savaičių sergamumo rodiklis gruodžio 13 d. sudarė 1 305 atvejus 100 tūkst. gyventojų.

Gruodžio pradžioje Airijos vyriausybė paskelbė naujus ribojimus – be kita ko, vėl uždaryti klubai, o teatrai ir kino teatrai gali dirbti tik 50 proc. pajėgumu. Taip pat grąžinti privačiuose susibūrimuose galinčių dalyvauti žmonių limitai.

Omikron taip pat jau dominuoja Anglijoje ir Škotijoje.

Lenkija

Lenkija gruodžio 15 d. paskelbė naujus ribojimus, skirtus pažaboti koronaviruso plitimą.

Pagal naująsias taisykles, nuo šiol ribojamas į restoranus, viešbučius ir teatrus galinčių patekti žmonių skaičius, tačiau šis 30 žmonių limitas negalioja pasiskiepijusiems asmenims. Be to, nuo trečiadienio į Lenkiją ne iš ES atvykstantys žmonės turi pateikti ne seniau nei prieš 24 val. atlikto COVID-19 testo neigiamą rezultatą. Taip pat nuspręsta, kad mokyklos trumpam laikui (nuo gruodžio 20 iki sausio 9 dienos) dirbs tik nuotoliniu būdu.

Šalies Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per pastarąsias 24 valandas Lenkijoje nuo COVID-19 mirė 699 žmonės, ir tai yra didžiausias skaičius nuo balandžio. „Daugelis jų buvo nepasiskiepiję“, – privačiam transliuotojui „Radio Zet“ sakė vyriausybės atstovas spaudai Piotras Muelleris.

Sveikatos apsaugos ministerija taip pat svarsto galimybę nuo kovo 1 dienos skelbti privalomą medikų, mokytojų ir karių vakcinaciją, tačiau parlamentarai šiuo klausimu yra pasidaliję.

Lenkijos dešiniojo sparno vyriausybė iki šiol buvo labai atsargi sekdama kitų Europos šalių pavyzdžiu plačiai priimant skiepų pasus ir skelbiant privalomą kurių nors gyventojų grupių skiepijimą. Lenkijoje vis dar vyrauja didelis skepsis vakcinų atžvilgiu ir čia iki šiol visiškai paskiepyta tik apie 54 proc. žmonių – tai vienas mažiausių lygių visoje ES.

Daugelis opozicijos narių ragina vyriausybę skelbti griežtesnius ribojimus, o viena politinė partija pateikė siūlymą įvesti visus gyventojus apimančią skiepijimosi prievolę.

Prancūzija ir JK

Prancūzija nuo praėjusio šeštadienio uždraudė nebūtinas keliones į Jungtinę Karalystę ir iš jos, kad sulėtintų pandeminio koronaviruso omikron varianto plitimą.

Jungtinėje Karalystėje omikron atmaina jau lemia rekordinius užsikrėtimo atvejų skaičius. Nuo šeštadienio vidurnakčio (1 val. Lietuvos laiku) ir nepasiskiepijusių, ir pasiskiepijusių žmonių reikalaujama turėti „kokią nors svarbią priežastį keliauti į JK ar atvykti iš jos“.

„Žmonės negalės keliauti dėl turizmo ar profesinių priežasčių“, – sakoma vyriausybės pranešime. „Matydama itin spartų omikron varianto plitimą JK, [Prancūzijos] vyriausybė nusprendė sugrąžinti svarbios priežasties kelionėms iš JK ir į ją būtinybę“, – sakoma pranešime.

Jame priduriama, kad Prancūzijos ir kitų ES šalių piliečiai galės sugrįžti į Prancūziją iš JK. „Įdiegsime radikaliai griežtesnę nei esama kontrolės sistemą“, – televizijai BFMTV sakė vyriausybės atstovas Gabrielis Attalis. Pasak jo, taip siekiama sulėtinti omikron patekimą į Prancūziją ir suteikti laiko labiau įsibėgėti skiepijimo stiprinamąja vakcinos doze kampanijai.

„Mūsų strategija yra kuo labiau atitolinti omikron... [atsiradimą] mūsų šalyje ir [tuo] pasinaudojant pasistūmėti į priekį su skiepijimo stiprinamąja vakcinos doze kampanija“, – sakė jis.

Be to, grįžtantys keliautojai turės per mažiau nei 24 val. prieš kelionę pasidaryti COVID-19 testą ir gauti neigiamą atsakymą, o grįžę – visi be išimties karantinuotis. „[Grįžtantys] žmonės turės užsiregistruoti per programėlę ir septynioms dienoms izoliuotis pasirinktoje vietoje – tai kontroliuos saugumo pajėgos... [Izoliaciją] bus galima sutrumpinti iki 48 valandų, jei Prancūzijoje bus atliktas testas ir gautas neigiamas atsakymas“, – nurodė G. Attalis.

Didžiojoje Britanijoje praėjusį trečiadienį buvo patvirtinta rekordiškai daug COVID-19 atvejų – 78 610. Mokslininkai prognozuoja dar didesnius skaičius, nes omikron atmaina, kaip manoma, plinta daug greičiau nei šiuo metu dominuojanti delta atmaina.

Londone atšaukiamas didelis Naujųjų metų sutiktuvių renginys, pranešė Jungtinės Karalystės sostinės meras, augant nerimui dėl omikron atmainos sukeltos naujos užsikrėtimų koronavirusu bangos.

Pasak mero Sadiqo Khano, užsikrėtimų skaičiai mieste yra rekordiniai, todėl jam reikia daryti viską, kas įmanoma, kad sulėtintų naujosios omikron atmainos plitimą.

„Tai reiškia, kad Naujųjų metų išvakarėse neorganizuosime sutiktuvių renginio Trafalgaro aikštėje 6,5 tūkst. žmonių“, – nurodė jis.

„Tai labai nuliūdins daugelį londoniečių, bet mes turime imtis teisingų veiksmų, kas sulėtintume viruso plitimą“, – patikino Londono meras.

Miesto valdžios pareigūnų teigimu, vietoje Naujųjų metų sutiktuvių Trafalgaro aikštėje televizija BBC rodys „tiesioginę įspūdingą transliaciją“.

Paryžius jau anksčiau paskelbė, kad atsisako kasmetinio fejerverkų šou ir kitų renginių. Manoma, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir Vokietija, ketinanti uždaryti naktinius klubus ir apriboti privačių vakarėlių dalyvių skaičių.

Per pastarąją savaitę naujų dienos užsikrėtimo atvejų skaičius ne kartą viršijo rekordus. Viena labiausiai viruso paveiktų šalių, per pandemiją registravusi daugiau nei 147 tūkst. mirčių, stengiasi pažaboti omikron varianto plitimą.

Tačiau ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pirmadienį atlaikė spaudimą sugriežtinti apribojimus per Kalėdas ir pažadėjo, kad situacija „nuolat bus vertinama“.