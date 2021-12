JT agentūra dėl lėšų trūkumo sumažins pagalbą maistu karo draskomam Jemenui papildyta

Pasaulio maisto programa (WFP) trečiadienį paskelbė, kad dėl lėšų trūkumo „yra priversta“ mažinti pagalbą maistu Jemenui, ir įspėjo, kad šioje karo draskomoje šalyje gali išaugti badas.

„Nuo sausio 8 mln. [žmonių] gaus sumažintą maisto racioną, o 5 mln. [žmonių], kuriems iškart grėstų bado sąlygos, toliau gaus visą racioną“, – sakoma šios Jungtinių Tautų agentūros pareiškime.

Jemeną nuo 2014 metų drasko pilietinis karas tarp Saudo Arabijos remiamos vyriausybės ir Irano palaikomų husių sukilėlių, o milijonams civilių gyventojų gresia bado sąlygos.

Per kautynes žuvo jau dešimtys tūkstančių žmonių, dar milijonai buvo priversti palikti savo namus. Be to, maždaug 80 proc. jemeniečių tapo priklausomi nuo pagalbos.

„Kiekvieną kartą, kai mažiname maisto kiekį, žinome, kad dar daugiau žmonių, kurie ir taip jau badauja ir kuriems trūksta maisto, papildys milijonų badaujančiųjų gretas“, – pareiškime perspėjo WFP Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono skyriaus direktorė Corinne Fleischer.

„Tačiau sunkmetis reikalauja iš mūsų imtis kraštutinių priemonių, todėl turime išnaudoti savo ribotus išteklius ir nustatyti prioritetus, daugiausia dėmesio skirdami žmonėms, kurių būklė yra rimčiausia“, – pridūrė ji.

WFP nurodė, jai reikalinga 813 mln. JAV dolerių (721 mln. eurų) suma, kad galėtų toliau teikti pagalbą pažeidžiamiausiems Jemeno gyventojams iki gegužės. Kitąmet agentūra prašo dar 1,97 mlrd. dolerių (1,75 mlrd. eurų), kad galėtų teikti pagalbą maistu šeimoms, atsidūrusioms prie bado slenksčio.