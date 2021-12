ES skiria Turkijai 560 mln. eurų pagalbai pabėgėliams

Europos Sąjunga (ES) skiria Turkijai dar 560 mln. eurų bendradarbiavimui pabėgėlių politikos srityje. Europos Komisijos duomenimis, šiomis lėšomis pirmiausiai bus finansuojamos pabėgėlių švietimo programos. Be to, tai leis pagerinti sienų apsaugą. Pasak Komisijos, per ateinančius kelerius metus bus skirta dar 3 mlrd. eurų.

Lėšos turi paskatinti Turkiją laikytis 2016 metais pasirašyto pabėgėlių pakto. Šis, be kita ko, numato, kad ES visus migrantus, kurie neteisėtai per Turkiją patenka į Graikijos salas, gali grąžinti atgal. Mainais už tai ES valstybės priima iš Turkijos apsaugos reikalingus sirų pabėgėlius ir finansuoja pagalbą Turkijoje gyvenantiems pabėgėliams. Europos Komisijos duomenimis, Turkijoje šiuo metu gyvena didžiausia pasaulyje pabėgėlių bendruomenė. Jai priklauso 3,6 mln. registruotų pabėgėlių iš Sirijos ir 370 000 registruotų pabėgėlių iš kitų šalių. Skyrus naujų lėšų, bus užtikrinta, kad „šimtai tūkstančių pabėgėlių vaikų toliau galės lankyti mokyklą ir gauti kokybišką išsilavinimą“, - komentavo ES komisaras Olivéris Várhelyi‘is. Institucijoms taip pat bus skirta finansinių lėšų su migracijai susijusiems iššūkiams įveikti ir pagerinti pasienio apsaugą, be kita ko, dėl įvykių prie Turkijos rytinės sienos.

