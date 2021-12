JAV tornadų aukų skaičius padidėjo iki 88

Tornadų šešiose Amerikos valstijose aukų skaičius padidėjo iki 88, bet Kentukio pareigūnai pirmadienį su palengvėjimu pranešė, kad dešimtys darbuotojų sugriautame žvakių fabrike tikriausiai liko gyvi.

Kentukio gubernatorius Andy Beshearas žurnalistams sakė, kad šioje pietrytinėje valstijoje patvirtinta 74 žmonių žūtis, ir tramdydamas ašaras pranešė, kad aukų amžius yra nuo penkių mėnesių iki 86 metų.

Pasak gubernatoriaus, valstijoje dingusiais dar laikomi 109 žmonės ir „gali prireikti savaičių“, kol bus patvirtinti galutinis žuvusiųjų skaičius bei padarytos žalos mastas.

„Be abejo, žuvusiųjų bus daugiau“, – sakė jis, tačiau pridūrė, kad tikriausiai nepasitvirtins nuogąstavimai dėl didžiulio aukų skaičiaus sugriautame žvakių fabrike bene labiausiai nukentėjusiame Meifildo mieste.

Penktadienį vakare, kai užklupo tornadas, fabrike „Mayfield Consumer Products“ prieš šventes išaugusiai paklausai patenkinti dirbo maždaug 110 darbuotojų.

Fabriko pastatas virto šipuliais. Septynias valandas po fabriko griuvėsiais išbuvęs 21 metų Jemaryonas Hartas džiaugėsi, kad liko gyvas, bet sakė, kad buvo „tikrai baisu“.

Pasak gubernatoriaus, fabriko savininkai pranešė, kad žuvo aštuoni ir dingo dar aštuoni žmonės, o „94 yra gyvi, surasti“.

„Stengiamės patvirtinti šią informaciją... Tai Kalėdų stebuklas, kurio tikėjomės, bet turime įsitikinti, kad ji tiksli, – sakė A. Beshearas. – Baiminomės, kad bus daug, daug blogiau.“

Per audrą, kurią gubernatorius pavadino baisiausia per valstijos istoriją, tūkstančiai žmonių liko be namų.

Patvirtinta, kad keturiose kitose valstijose – Tenesyje, Arkanzase, Misūryje ir Ilinojuje – per penktadienio ir šeštadienio tornadus žuvo 14 žmonių. Viesulai taip pat padarė žalos Misisipėje, bet apie žuvusius žmones valstija nepranešė.

Šeši žmonės žuvo interneto prekybos milžinės „Amazon“ sandėlyje Ilinojaus pietiniame Edvardsvilio mieste, kur darbuotojai naktinėje pamainoje tvarkė užsakymus prieš Kalėdas.

J. Bidenas apsilankys Kentukyje

Prezidentas Joe Bidenas sakė, kad trečiadienį apsilankys Kentukyje ir įvertins žalą Meifilde.

„Tai tiesiog sukrečia“, – reporteriams sakė J. Bidenas, laikydamas Meifildo nuotraukas.

Prezidentas paskelbė Kentukyje didelės nelaimės padėtį, sudarančią sąlygas skirti papildomą federalinę pagalbą.

Valstijoje, kur miestai primena karo zonas, laukia didžiuliai atstatymo darbai, o šiuo metu labiausiai rūpinamasi gyventojų saugumu ir gerove artinantis šalčiams.

Kentukyje 26,5 tūkst. vartotojų pirmadienį dar neturėjo elektros, pranešė pareigūnai.

Viena Meifildo bažnyčia po audros dalijo maistą ir drabužius gyventojams, taip pat suteikė patalpas daug darbo turinčiam apygardos koroneriui, AFP pranešė pastorius Stephenas Boykenas.

Anot dvasininko, žmonės „ateina ir rodo nuotraukas, apgamus... kalba apie žuvusiųjų atpažinimą pasitelkiant DNR ėminius“.

Audros sistema buvo viena galingiausių per šalies istoriją.

Pranešama, kad vėjas kėlė nuolaužas į 9,1 tūkst. m aukštį, o Meifeildą nusiaubęs viesulas tikriausiai pranoko beveik šimtmečio senumo rekordą, nuslinkęs sausuma daugiau kaip 320 kilometrų.