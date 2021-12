JAV siaučiant tornadams žuvo mažiausiai du žmonės

Arkanzaso valstijoje mažiausiai vienas žmogus žuvo ir keletas buvo sužeisti penktadienio vakarą tornadui smogus slaugos namams, o gelbėjimo tarnybos Ilinojaus pietuose praneša apie nukentėjusius elektroninės prekybos milžinės „Amazon“ sandėlyje, kuriame per audrą įgriuvo stogas.

Smarkioms audroms, per kurias veikiausiai susidarė tornadų, siaučiant šalies Vidurio Vakarų ir dalyje Pietų regiono, dar apie mažiausiai vieno žmogaus žūtį pranešta iš Misūrio valstijos.

Kreighedo apygardos teisėjas Marvinas Day (Marvinas Dėjus) televizijai KAIT-TV sakė, kad dar mažiausiai penki žmonės buvo sužeisti ir 20 įstrigo, tornadui apie 20 val. 15 min. vietos (šeštadienį 4 val. Lietuvos) laiku smogus slaugos namams Monet Manoro rajone Arkanzaso šiaurės rytuose.

Penki žmonės buvo sunkiai sužeisti, dar keletas lengvai nukentėjo, pridūrė teisėjas.

Televizija nurodė, kad Trumano miesto gelbėtojų brigados ir policija bei ugniagesiai iš Džonsboro nuvyko į incidento vietą padėti paieškų ir gelbėjimo pastangoms. Audros nuniokoti slaugos namai turėjo 86 lovas.

Arkanzaso gybernatorius Asa Hutchinsonas (Eisa Hačinsonas) penktadienį vakare per „Twitter“ taip pat informavo apie tornadą, siautusį Misisipės apygardoje.

Sent Luiso televizijų nufilmuotoje medžiagoje matyti dešimtys gelbėjimo tarnybų mašinų prie „Amazon“ logistikos centro netoli Edvardsvilio Ilinojuje, į vakaru nuo Sent Luiso. Kol kas neaišku, ar per tą incidentą nukentėjo žmonių. Vienas pareigūnas sakė televizijai KTVI-TV, kad griūties momentu pastate buvo apie 100 žmonių, dirbusių naktinėje pamainoje.