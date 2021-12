Pietų Korėjoje naujų koronaviruso atvejų skaičius antrą parą viršija 7 tūkst.

Pietų Korėjoje naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius antrą parą paeiliui viršija 7 tūkst., o kritinės būklės pacientų skaičius pasiekė naują rekordą. Tai ketvirtadienį pranešė Nacionalinė ligų kontrolės ir profilaktikos valdyba.

Jos duomenimis, gruodžio 8-ąją per parą šalyje buvo nustatyti 7 102 nauji infekcijos atvejai – 72 mažiau negu diena anksčiau, o bendras jų skaičius nuo pandemijos pradžios pasiekė 496,6 tūkst. Ligoninėse šiuo metu yra 857 sunkios ir kritinės būklės pacientai – daugiausiai per visą pandemijos laikotarpį. Daugiau kaip 83 proc. jų – vyresni kaip 60 metų amžiaus. Per parą nuo Covid-19 sukeliamų komplikacijų mirė 57 žmonės, bendras mirčių skaičius išaugo iki 4 077.

Pranešama, kad trečiadienį šalyje buvo patvirtinti 22 užsikrėtimo omikron atmaina atvejai, bendras jų skaičius pasiekė 60.

Žinybos duomenimis, iš 52 mln. šalies gyventojų visiškai paskiepyti 80,8 proc., o 9,4 proc. jau gavo trečiąją, stiprinamąją vakcinos dozę.

Spartų sergamumo didėjimą medikai sieja su tuo, kad lapkričio 1 d. Pietų Korėjoje buvo sušvelnintos fizinio atstumo laikymosi taisyklės. Padėtį komplikuoja ir koronaviruso omikron atmainos atsiradimas.