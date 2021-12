Izraelis baigė statyti požeminę sieną palei Gazos Ruožą

Po ketverius metus trukusių darbų Izraelis baigė statyti 65 km ilgio požeminę sieną palei Gazos Ruožą. Tikimasi, kad ji padės užkirsti kelią palestiniečių teritoriją valdančio judėjimo „Hamas“ atakoms naudojantis tuneliais.

Sienos kompleksą sudaro ir daugiau kaip šešių metrų aukščio antžeminė tvora, jūros barjeras, radarų sistema, kameros ir sargybos patalpos, antradienį pranešė Izraelio gynybos ministerija.

Siena eliminuoja galimybę „Hamas“ veržtis į Izraelį, sakė gynybos ministras Benny‘is Gantzas. Tai esą „geležinė siena“ tarp „Hamas“ ir Izraelio pasienio vietovių gyventojų Gazos Ruožo pakraštyje.

Anot duomenų, sieną statė daugiau kaip 1 200 darbininkų. Panaudota 220 000 tonų betono ir 140 000 tonų geležies ir plieno.

Per Gazos karą 2014 metais radikaliems kovotojams keliskart pavyko per tunelius patekti į Izraelio teritoriją. Per operaciją Izraelio kariuomenė daug tunelių sugriovė.

Apie 2 mln. žmonių Gazos Ruože, anot humanitarinių organizacijų, gyvena labai blogomis sąlygomis. „Hamas“ 2007-aisiais jėga atėjo į valdžią. Izraelis tada sugriežtino pakrantės teritorijos blokadą, prie kurios prisideda ir Egiptas. Abi šalys šią priemonę argumentuoja saugumo interesais.

Izraelis, ES ir JAV įvardija „Hamas“ teroristine organizacija.