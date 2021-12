Irako šiaurėje per įtariamą džihadistų ataką žuvo 10 žmonių, įskaitant tris civilius

Irako šiaurėje per ataką, dėl kurios kaltinamas džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), žuvo mažiausiai trys civiliai gyventojai ir septyni kurdų pešmergų kovotojai, penktadienį pranešė jų pajėgos.

Džihadistai ketvirtadienį vėlai vakare atakavo į pietus nuo Arbilio esantį Chidir Džidžos kaimą ir nužudė tris civilius, rašoma Kurdistano ginkluotųjų pajėgų – pešmergų – išplatintame pranešime.

Po atakos pešmergų kovotojai surengė operaciją, per kurią septyni jų žuvo sprogus IS džihadistų paliktam užtaisui.

Per IS ataką žuvo trys vietos pareigūno vaikai, kuriems buvo nuo 11 iki 24 metų, naujienų agentūrai AFP sakė šios šeimos giminaitis.

2014 metais IS kovotojai per žaibišką puolimą užėmė didžiules teritorijas Irake, tačiau buvo iš jų išstumti per vyriausybės pajėgų surengtą kampaniją sukilimui numalšinti, kurią palaikė JAV vadovauta karinė koalicija.

2017 metų pabaigoje Irako vyriausybė paskelbė apie sunitų ekstremistų sutriuškinimą, tačiau džihadistų „miegančios“ kuopelės toliau rengia išpuolius prieš saugumo pajėgas.

Praėjusio mėnesio gale penki pešmergų kovotojai žuvo ir dar keturi buvo sužeisti sprogus pakelės bombai. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė IS.

Piečiau Suleimanijos miesto driokstelėjęs sprogdinimas dar kartą parodė, kad IS vis dar kelia „rimtą grėsmę“ autonominiam Kurdistano regionui, tąsyk sakė regiono ministras pirmininkas Masrouras Barzani.