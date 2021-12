Vakcinavimo Europoje lyderė įveda COVID-19 apribojimus

Dėl išaugusio COVID-19 atvejų skaičiaus Portugalijoje nuo trečiadienio vėl įvesta nepaprastoji padėtis, taikomi nauji apribojimai ir testavimo taisyklės.

Visi oro transportu atvykstantys svečiai, net ir paskiepyti ar pasveikę nuo COVID-19, dabar turi pateikti neigiamą testo rezultatą.

Skiepyti ir pasveikę žmonės, kaip ir neskiepyti, lankydamiesi baruose ir diskotekose, ligoninėse ir senelių namuose bei dideliuose renginiuose, kuriuose nėra fiksuoto vietų skaičiaus, taip pat turės parodyti neigiamą PGR arba antigeno testą, pranešė laikraštis „Publico“.

Be kitų priemonių, vėl galioja bendras įpareigojimas dėvėti kaukes visose uždarose viešose erdvėse.

Lankydamiesi restoranuose, sporto centruose, turizmo įstaigose ir renginiuose su numeruotomis vietomis žmonės turi įrodyti, kad yra paskiepyti, pasveikę arba neseniai gautas neigiamas koronaviruso testo rezultatas.

Šalies vyriausybė „primygtinai rekomenduoja“ dirbti iš namų.

Be to, po metų pabaigos atostogų bus paskelbta „apribojimų savaitė“, per kurią bus privaloma dirbti iš namų, o mokyklos, universitetai, barai ir diskotekos bus uždaryti.

Portugalijoje skiepijimų apimtys yra vienos didžiausių pasaulyje (87 proc.), o 11 proc. gyventojų jau pasiskiepijo ir trečiąja doze. Tačiau septynių dienų sergamumo naujomis infekcijomis rodiklis 100 tūkst. gyventojų jau daug savaičių auga. Neseniai jis viršijo 200.