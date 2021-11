ES: Talibanas paprašė bloko pagalbos eksploatuojant Afganistano oro uostus

Talibanas per savaitgalį vykusias derybas su ES pareigūnais paprašė bloko pagalbos eksploatuojant Afganistano oro uostus, sakoma vėlų sekmadienį paskelbtame ES pranešime.

Derybose Kataro sostinėje Dohoje dalyvavo aukšto rango pareigūnai iš abiejų pusių. Pokalbiai vyko prieš pirmadienį taip pat Dohoje prasidėsiančias dviejų savaičių trukmės JAV ir Talibano derybas.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) po derybų paskelbtame pranešime teigė, kad „šiuo dialogu ES nepripažįsta laikinosios (Talibano) vyriausybės, jis yra ES operacijų dalis, ES ir Afganistano žmonių interesų labui“.

Pagal pranešimą, Talibanas pažadėjo laikytis savo ankstesnio pažado suteikti „amnestiją“ afganistaniečiams, kurie veikė prieš grupuotę, kai šalį valdė Vakarų remiama vyriausybė. Talibai esą taip pat dar kartą pakartojo savo įsipareigojimą leisti afganistaniečiams ir užsieniečiams išvykti iš šalies, tačiau „paprašė pagalbos eksploatuojant oro uostus“, kad galėtų tesėti šį pažadą.

Be to, „abi pusės išreiškė didelį nerimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Afganistane, šalį netrukus užklupsiant žiemai“, teigiama pranešime ir priduriama, kad ES toliau teiks humanitarinę pagalbą. Blokas, be kita ko, spaudė Talibaną suformuoti „įtraukią vyriausybę“, puoselėti demokratiją, užtikrinti vienodą mergaičių prieigą prie švietimo ir neleisti, kad Afganistanas taptų bet kurios „saugumą aplinkiniams keliančios“ grupės baze.

Pranešime priduriama, kad jei Talibanas atitiks ES sąlygas, grupuotė galės gauti papildomą finansavimą, tačiau skirtą tik „tiesioginei Afganistano žmonių naudai“. Talibanas savo ruožtu esą pakartojo, kad gerbs žmogaus teises „laikydamasis islamo principų“ ir pasveikins atnaujintą uždarytų diplomatinių misijų darbą.