Per protestus prieš karinį pučą Sudane žuvo 15 žmonių

ELTA

Per demonstracijas už demokratiją Sudane nuo kovinių kulkų žuvo 15 civilių. Be to, saugumo pajėgos sostinėje Chartume mėgino sutrukdyti pasirūpinti sužeistaisiais, pranešė Sudano gydytojų centrinis komitetas.

Daug žmonių Sudane susirinko į protestus prieš karinį pučą. Saugumo pajėgos prieš protestuotojus panaudojo ašarines dujas, uždarė svarbius tiltus ir kelius, pranešė TV stotis „Al Jazeera“. Nuo spalio 25 dienos šalyje įvykdyto perversmo blokuojama daugelis telefono linijų ir interneto ryšys. 44 mln. gyventojų turinčioje šalyje kariškiai perėmė valdžią ir paleido civilinę vyriausybę. Pučistų generolas Abdelas Fattahas al-Burhanas dekretu paskyrė save Pereinamojo laikotarpio tarybos pirmininku.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Susiję straipsniai