Filipinų prezidentas dalyvaus 2022 metų Senato rinkimuose

Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte pirmadienį registravosi dalyvauti kitų metų rinkimuose į Senatą, ieškodamas būdų išlikti politikoje, vykstant tarptautiniam tyrimui dėl jo kruvinos karo su narkotikais kampanijos šalyje.

R. Duterte, kuriam Konstitucija neleidžia siekti antros šešerių metų kadencijos prezidento poste, savo kandidatūrą registravo Rinkimų komisijos biure, likus vos kelioms minutėms iki termino teikti paraiškas dalyvauti rinkimuose pabaigos.

Prezidento vardu dokumentus pateikė jo teisininkas, rodo dokumentai, su kuriais susipažino naujienų agentūra AFP.

Tai turėtų išsklaidyti spėliones, kad prezidentas gali kandidatuoti į viceprezidento postą – tą patį, kurio sieks jo dukra Sara.

76 metų R. Duterte anksčiau buvo sakęs, kad kituose rinkimuose varžysis dėl viceprezidento posto, tačiau vėliau persigalvojo ir praėjusį mėnesį paskelbė apie savo planus pasitraukti iš politikos. Pastarąją žinią analitikai sutiko labai skeptiškai.

Panašų pareiškimą R. Duterte yra padaręs 2015 metų rugsėjį. Tuomet jis sakė, kad „visam laikui pasitraukia iš visuomeninio gyvenimo“, bet po dviejų mėnesių paskelbė kandidatuosiantis į prezidentus.

Filipinų universiteto politologijos profesorės Jean Franco teigimu, R. Duterte kelią savo kandidatūrą Senato rinkimuose, nes „bijo teismų ir TBT“.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) nuo rugsėjo tiria R. Duterte inicijuotą ir daug gyvybių kainavusį karą su narkotikais. Anot teismo, ši kovos su narkotikais kampanija panaši į neteisėtą ir sistemingą ataką prieš civilius. Teisių grupių duomenimis, karas su narkotikais pareikalavo dešimčių tūkstančių žmonių gyvybių.

Tapęs senatoriumi Kongrese R. Duterte būtų apsaugotas nuo suėmimo už įtariamus nusikaltimus, už kuriuos gresia „ne daugiau nei šešerių metų“ laisvės atėmimo bausmė, sakė J. Franco, remdamasi šalies Konstitucija.

Be to, R. Duterte taip pat norėtų „turėti derybinių galių kitoje administracijoje“, pridūrė ji.

Organizacijos „Human Rights Watch“ vyresnysis tyrėjas Filipinams Carlosas Conde (Karlosas Kondė) sakė, kad R. Duterte yra „aiškiai išsigandęs“ ir nori „užimti visas bazes“, kad užsitikrintų apsaugą nuo baudžiamojo persekiojimo.

„Netgi to, kad jo duktė kandidatuoja į viceprezidento postą, o jo patikimas padėjėjas Bong Go kandidatuoja į prezidentus, matyt, nepakanka užtikrinti, kad pasibaigus kadencijai jis pasieks savo tikslą“, – sakė C. Conde.

Anksčiau buvo manyta, kad prezidento dukra Sara Duterte kandidatuos į prezidentus, kad apsaugotų savo tėvą nuo baudžiamųjų kaltinimų Filipinuose ir TBT tyrėjų.

Tačiau šeštadienį ji užsiregistravo varžytis dėl viceprezidento posto ir nepakeitė savo ketinimų iki pirmadienio 17 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku.

S. Duterte siekį nedelsiant palaikė prezidento rinkimų favoritu laikomo Ferdinando Marcoso jaunesniojo, bendravardžio buvusio šalies diktatoriaus sūnaus, partija.

S. Duterte sprendimas varžytis dėl viceprezidento posto sustiprins F. Marcoso jaunesniojo pozicijas prezidento rinkimuose. R. Duterte buvo Marcosų šeimos sąjungininkas.

Kitų metų gegužės 9 dieną vyksiančiuose rinkimuose bus varžomasi dėl 12 vietų Senate.

R. Duterte nėra pirmas Filipinų prezidentas, siekiantis likti politikoje, sakė Markas Thompsonas (Markas Tompsonas), Honkongo miesto universitete veikiančio Pietryčių Azijos tyrimų centro direktorius.

„Atsižvelgiant į vienos [prezidento] kadencijos limitą, tai yra galimybė išlikti nacionaliniame dėmesio centre“, – pridūrė jis.