JAV prokurorai siekia ketverius metus įkalinti Kapitolijaus šturmo „šamaną“

JAV prokurorai reikalauja skirti 51 mėnesį už grotų apsišaukėliui „šamanui“, sausio 6 dieną su raguotu buivolo galvos apdangalu prisidėjusiam prie Kapitolijaus pastato puolimo, atskleidė teismo dokumentai.

Jacobas Chansley, kurio nudažytas veidas, nuoga krūtinė ir raguotas galvos apdangalas pavertė jį išpuolio prieš Kapitolijų siekiant sustabdyti patvirtinti rinkimų rezultatus ikona buvo suimtas praėjus kelioms dienoms po JAV vyriausybės būstinės šturmo.

Net 20 metų už grotų kalėjęs J. Chansley, išgarsėjęs kaip „QAnon šamanas“ pagal tarp kraštutinių dešiniųjų išpopuliarėjusį sąmokslo teorijų tinklalapį, rugsėjo pradžioje Vašingtono federaliniame teisme pripažino savo kaltę dėl neteisėto įsilaužimo ir smurtinio elgesio. Jo advokatas, remdamasis kliento „nuoširdžiu gailesčiu“, jo psichologinėmis problemomis ir tuo, jog jis jau 317 dienų yra suimtas, prašė „teismo užuojautos“ skiriant bausmę, kuri būtų „reikšmingai mažesnė“ nei numato federaliniai įstatymai.

Nešinas JAV vėliava, pritvirtinta prie šešių pėdų ilgio ieties, ir demonstruodamas daugybę tatuiruočių ant pliko liemens, J. Chansley iš Finikso (Arizona) dalyvavo įsiveržime į Kongresą kartu su tūkstančiais tuometinio prezidento Donaldo Trumpo šalininkų, siekusių neleisti išrinktiems pareigūnams patvirtinti demokrato Joe Bideno pergalės per prezidento rinkimus.

Kitas užpuolikas Scottas Fairlambas iš Naujojo Džersio trečiadienį nuteistas kalėti 41 mėnesį už dalyvavimą išpuolyje ir policijos pareigūno užpuolimą – tai griežčiausia iki šiol bausmė iš visų skirtų maždaug 660 žmonių, kaltinamų dėl išpuolio. S. Fairlambas rugpjūtį pripažino savo kaltę.

Vėlai antradienį paskelbtuose dokumentuose kaltintojai nurodė, kad gerokai prieš sausio 6 dienos įvykius socialinėje žiniasklaidoje J. Chansley „paskleidė melagingą informaciją ir neapykantą kurstančią retoriką, dėl kurios tūkstančiai riaušininkų puolė JAV Kapitolijų“. Prokurorai nurodė, kad „vyriausybė turi griežtai įvertinti kaltinamojo, kaip vieno ryškiausių 2021 m. sausio 6 dienos istorinių riaušių Kapitolijuje asmenybių, elgesį".

Remiantis Džordžo Vašingtono universiteto Ekstremizmo tyrimų centro duomenimis, iš viso 658 žmonės skirtingu laipsniu apkaltinti už dalyvavimą mirtinoje atakoje. Per išpuolį arba netrukus po jo žuvo penki žmonės, įskaitant policijos pareigūną ir protestuotoją, kurią nužudė pastate buvęs pareigūnas. Be to, netrukus nusižudė du policijos pareigūnai, tačiu tiesioginis ryšis su šiais įvykiais nenustatytas.