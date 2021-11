Irako kurdai sustojo į ilgiausią eilę, laukdami, kada galės patekti į lėktuvą, nuskraidinsiantį į Baltarusiją, skelbia telegraf.by.

Situaciją iliustruojantis vaizdo įrašas paskelbtas tviteryje. Anot autoriaus, eilė nufilmuota lapkričio 7 dieną, tačiau vaizdo įrašas, kuriame matomas migrantų pilnas „Belavia“ lėktuvas, paskelbtas ir trečiadienį.

„Šimtai pabėgėlių Damaske, Sirijoje, laukia skrydžio. Jų kelionės tikslas – Baltarusija. O iš ten jau į Europą. Dauguma iš jų – Irako kurdai iš Duhuko ir kitų miestų“, – teigiama prieraše prie vaizdo medžiagos.

This video was reportedly taken on the night of November 6th and 7th in Damascus, Syria.