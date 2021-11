Vokiečių pagalbos laivas su 800 migrantų plaukia į Siciliją

Vokiečių humanitarinės pagalbos laivas su daugiau nei 800 išgelbėtų migrantų sekmadienį plaukė Sicilijos salos link, gavęs Italijos pareigūnų leidimą po ilgų laukimo dienų atviroje jūroje.

Nevyriausybinė organizacija „Sea-Eye“ nurodė, kad jos laivas „Sea-Eye 4“ šeštadienio vakarą buvo nukreiptas į Trapanio uostą vakarinėje Sicilijos dalyje.

„Sea-Eye“ tviteryje padėkojo Italijos pakrančių apsaugos tarnybai, kai buvo suteiktas leidimas pasinaudoti Trapaniu kaip saugaus prieglobsčio uostu.

Maždaug pusė laive esančių migrantų prieš kelias dienas buvo išgelbėti iš skęstančio medinio laivo ir perkelti į „Sea-Eye 4“, kur tuo metu jau buvo maždaug 400 keleivių, išgelbėtų Viduržemio jūroje per kitas operacijas.

Šeštadienį į „Sea-Eye 4“, jam laukiant leidimo išlaipinti migrantus į krantą, buvo pristatyta maisto ir antklodžių siunta, parūpinta Vokietijos Dresdeno mieste įsikūrusios labdaros organizacijos „Mission Lifeline“.

Tarp laive esančių migrantų yra nepilnamečių, įskaitant 10 metų ir mažesnius vaikus, taip pat penkios nėščios moterys. Laivo gydytojai suteikė pagalbą 25 žmonėms dėl hipotermijos, jūros ligos ir aukšto kraujospūdžio bei sužalojimų, kuriuos medikai vadina kankinimų, patirtų jų pabėgimo metu, įrodymais.

Migrantų, išdrįsusių leistis į pavojingą kelionę per Viduržemio jūrą, šiemet jau buvo daugiau nei 54 tūkstančiai. Šis skaičius yra didesnis nei pastaraisiais metais, tačiau gerokai mažesnis nei per 2014–2017 metų migracijos krizę, kai per metus Italiją šiuo keliu pasiekdavo 120–180 tūkst. migrantų.