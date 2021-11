Nerimo ženklus dėl COVID-19 Europoje stebinti PSO: turime keisti savo taktiką

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį perspėjo, kad didėjantis COVID-19 atvejų skaičius Europoje kelia „didelį susirūpinimą“, o iki kitų metų pradžios regione gali mirti dar pusė milijono žmonių.

PSO Europos regione, apimančiame 53 šalis ir teritorijas bei kelias Centrinės Azijos valstybes, užfiksuota 78 mln. susirgimų, o bendras susirgimų skaičius viršija Pietryčių Azijos, Viduržemio jūros rytinio regiono, Ramiojo vandenyno vakarinės dalies ir Afrikos šalių skaičių kartu sudėjus, teigė organizacija.

„Mes vėl atsidūrėme epicentre“, – spaudos konferencijoje sakė PSO Europos padalinio direktorius Hansas Kluge.

H. Kluge pažymėjo, kad „dabartinis infekcijos plitimo tempas 53 Europos regiono šalyse kelia didelį susirūpinimą.“

Pagal „vieną patikimą prognozę“ dabartinė trajektorija reikštų „dar pusę milijono mirčių nuo COVID-19“ iki vasario mėnesio, pridūrė H. Kluge.

Pasak jo, padidėjimas pastebėtas „visose amžiaus grupėse.“

H. Kluge dėl sparčiai didėjančio sergančiųjų skaičiaus kaltino „nepakankamas skiepijimo apimtis“ ir „visuomenės sveikatos ir socialinių priemonių sušvelninimą.“

Hospitalizacijos rodikliai buvo didesni šalyse, kuriose skiepijimų apimtys buvo mažesnės, sakė jis.

Tokios priemonės kaip testavimas, atsekimas, fizinis atstumas ir veido kaukių dėvėjimas vis dar yra kovos su virusu „arsenalo“ dalis.

„Turime keisti savo taktiką – nuo reagavimo į COVID-19 protrūkius pirmiausia pereiti prie jų prevencijos“, – sakė H. Kluge.

Naujų atvejų skaičius per dieną Europoje didėja beveik šešias savaites iš eilės, o naujų mirčių skaičius per dieną – daugiau nei septynias savaites iš eilės. Per dieną užregistruojama apie 250 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų ir 3 600 mirčių, rodo oficialūs duomenys, kuriuos surinko agentūra AFP.

Remiantis šiais duomenimis, per pastarąsias septynias dienas mirčių skaičius labiausiai išaugo Rusijoje – 8 162 atvejai, po jos seka Ukraina – 3 819 mirčių ir Rumunija – 3 100 mirčių.