Brazilijoje mažėja COVID-19 mirčių skaičiai

Nuo COVID-19 ligos per savaitę mirštančių žmonių skaičius Brazilijoje smuko iki žemiausio lygio nuo 2020 metų balandžio. Tai rodo Johnso Hopkinso universiteto duomenys.

Per septynias dienas iki lapkričio 1 dienos registruoti 2 188 mirties atvejai. Per pandemijos apogėjų Brazilijoje buvo priskaičiuojama po daugiau kaip 3 000 mirčių per parą.

Po lėtos vakcinacijos kampanijos starto didžiausioje Pietų Amerikos šalyje nuo koronaviruso jau paskiepyta daugiau kaip pusė suaugusių gyventojų.

Pandemija ypač smarkiai smogė Brazilijai. Čia koronavirusas nustatytas daugiau kaip 21,8 mln. žmonių, beveik 608 tūkst. mirė.