Rusijoje – 39 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, fiksuotas mirštamumo antirekordas

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 39 008 nauji COVID-19 atvejai ir mirė 1 178 anksčiau užsikrėtę žmonės – daugiausiai per vieną dieną nuo pandemijos pradžios, rodo antradienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 40 402 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 1 155 užsikrėtusių žmonių mirtį.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinti 5 736 nauji COVID-19 atvejai, o Sankt Peterburge jų nustatyta 3 066. Be to, sostinėje mirė 98 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge – 83 pacientai.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruota iš viso 8 593 200 COVID-19 atvejų, 240 871 užsikrėtęs žmogus mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 412 631 pacientas, iš jų 30 905 – per praėjusią parą.