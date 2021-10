Rusijoje fiksuoti rekordiniai sergamumo ir mirštamumo skaičiai, Maskva stabdo paslaugas atnaujinta

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 40 096 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 1 159 anksčiau užsikrėtę žmonės, o abu rodikliai yra didžiausi šalyje nuo pandemijos pradžios, rodo ketvirtadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 36 582 naujus užsikrėtimo atvejus ir fiksuotą didžiausią mirčių nuo COVID-19 skaičiaus prieaugį, per parą mirus 1 123 žmonėms.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinta 8 440 naujų COVID-19 atvejų, o Sankt Peterburge – 3 186. Be to, sostinėje mirė 95 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 70 pacientų gyvybių.

Tuo metu Maskvoje, siekiant stabdyti viruso plitimą, 11 dienų laikotarpiui sustabdytas nebūtinų paslaugų teikimas.

Rusijai – pandemijos labiausiai paveiktai Europos valstybei – sunku įtikinti savo gyventojus skiepytis, nors šalis yra sukūrusi kelias vakcinas nuo COVID-19.

Pareigūnai neįvedė griežto karantino, kaip padarė daugelis šalių, bet Maskvoje ketvirtadienį iki lapkričio 7-osios sustabdytos visos nebūtinos paslaugos.

Dalis parduotuvių, restoranai, sporto ir pramogų vietos uždaromi, kaip ir mokyklos bei vaikų darželiai. Leidžiama dirbti tik maisto ir kitų būtiniausių prekių parduotuvėms, vaistinėms.

Prezidento Vladimiro Putino vyriausybė daug tikėjosi iš vietinės gamybos vakcinų, įskaitant „Sputnik V“, bet rusai atkakliai nenori skiepytis.

Iki ketvirtadienio buvo visiškai paskiepyta tik 32 proc. Rusijos gyventojų, skelbia interneto svetainė „Gogov“, kaupianti duomenis apie COVID-19 iš regionų.

V. Putinas praėjusią savaitę nurodė visoje šalyje paskelbti apmokamas atostogas nuo spalio 30-osios iki lapkričio 7-osios, o Maskvos valdžia pasekdama šiuo pavyzdžiu ketvirtadienį sustabdė nebūtinas paslaugas sostinėje.

Nurodymo likti namie nėra

Maskvos gatvės ketvirtadienio rytą buvo kiek mažiau užsikimšusios nei paprastai, bet didžiuliu sostinės metropoliteno tinklu buvo naudojamasi kaip visada intensyviai, o daugelis keleivių važiavo be kaukių.

Pareigūnai neliepė rusams nedarbo periodu būti namie, tad daug kas planuoja šias laisvas dienas panaudoti kelionėms po šalį ar į užsienį.

Prie Juodosios jūros esančio Sočio kurorto meras įspėjo dėl didžiulio turistų antplūdžio, be to, šalyje smarkiai išaugo paklausa skrydžiams į Turkiją ir Egiptą.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 392 697 COVID-19 atvejai, 235 057 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 272 053 pacientai, iš jų 29 318 – per praėjusią parą.

Anksčiau šį mėnesį Rusijos statistikos agentūros „Rosstat“ paskelbti duomenys piešia kur kas niūresnį vaizdą: jie rodo, kad koronavirusas šalyje galėjo pareikalauti jau daugiau nei 400 tūkst. gyvybių.

Po pandemijos pradžioje taikyto griežto, mėnesius trukusio karantino Rusijos valdžia nenori skelbti tolesnių suvaržymų, kurie pakenktų ekonomikai, ir vietoje to prašo rusų pasiskiepyti.