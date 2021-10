Didžiojoje Britanijoje registruota daugiausiai COVID-19 mirčių nuo kovo

Didžiojoje Britanijoje per 24 valandas koronavirusas pražudė 263 žmones. Tai didžiausias mirčių skaičius nuo kovo 3 dienos, skelbia šalies žiniasklaida.

Be to, per parą patvirtinta beveik 41 000 naujų infekcijų, rodo vyriausybės duomenys. Tiesa, naujų susirgimų skaičiaus augimas 67 mln. gyventojų turinčioje šalyje per praėjusias septynias dienas šiek tiek susilpnėjo.