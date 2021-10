Bulgarijoje registruoti rekordiniai COVID-19 mirčių ir naujų infekcijų skaičiai

Bulgarija registravo rekordinius COVID-19 mirčių ir naujų infekcijų skaičius. Per parą mirusiųjų skaičius išaugo 243 iki 23 316, rodo oficialūs duomenys. Be to, per 24 valandas suskaičiuoti 5 863 nauji užsikrėtimų atvejai, praneša agentūra „Reuters“.

Dėl koronaviruso ligoninėse antradienį buvo gydoma daugiau kaip 7 100 pacientų, 608 jų – intensyviosios terapijos skyriuose. 90 proc. ligonių buvo neskiepyti. Bulgarija kovoja su ketvirtąja pandemijos banga. Gyventojai labai skeptiškai vertina vakciną. Šalyje pilnai paskiepyta tik 24 proc. suaugusių žmonių. ES vidurkis yra 74 proc.

