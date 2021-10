Putinas apie COVID-19 situaciją Rusijoje: nesuprantu, kas vyksta papildyta

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 36 339 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 1 036 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo ketvirtadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Abu rodikliai yra didžiausi Rusijoje nuo COVID-19 pandemijos pradžios.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 34 073 naujus COVID-19 atvejus ir mirusius 1 028 pacientus.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinti 7 897 nauji COVID-19 atvejai, o Sankt Peterburge – 3 280. Be to, sostinėje mirė 73 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 68 pacientų gyvybių.

Sergamumas koronavirusu Rusijoje ėmė augti rugsėjo antroje pusėje, o spalį augimas dar labiau intensyvėjo. Nustatomų COVID-19 atvejų daugėja beveik visuose šalies regionuose.

Anksčiau šį mėnesį vicepremjerė Tatjana Golikova sakė, kad miršta daug COVID-19 pacientų, kurie nebuvo pasiskiepiję nuo koronavirusinės infekcijos.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 131 164 COVID-19 atvejai, 227 389 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 091 607 pacientai, iš jų 25 895 – per praėjusią parą.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį nurodė šalyje nuo spalio 30 dienos paskelbti vieną mokamų atostogų savaitę, siekiant sustabdyti greitą naujų COVID-19 atvejų skaičiaus augimą.

Anot prezidento, Rusijos protrūkio rimtumas susijęs su skiepijimo tempais, kurie, „deja“, lieka lėti.

Pastarosiomis savaitėmis epidemiologiniai rodikliai smarkiai išaugo dėl vangios skiepijimo kampanijos: šiuo metu visiškai imunizuoti yra tik 35 proc. Rusijos gyventojų, nors jiems siūlomos kelios vakcinos, įskaitant preparatą „Sputnik V“.

V. Putinas pareiškė esąs nustebęs, kiek daug rusų atsisako vakcinos, net jo „artimų draugų“ gretose.

„Tai keista. Žmonės, turintys gerą išsilavinimą, mokslinius laipsnius... Tiesiog nesuprantu, kas vyksta“, – stebėjosi valstybės vadovas.

Nepriklausomi ekspertai kaltina valdžios pareigūnus bandymais sumenkinti epidemijos mastą. Pagal platesnį su koronavirusu susijusių mirčių apibrėžimą Rusijoje tokių atvejų yra per 400 tūkst., rodo statistikos agentūros „Rosstat“ spalį paskelbti duomenys.

Prezidentas skelbė apmokamas atostogas ir per ankstesnius COVID-19 protrūkio pikus, pastarąjį kartą – gegužę. Naujoji nedarbo savaitė sutaps su atostogomis šalies mokyklose.

Tuo metu vicepremjerė T. Golikova pareiškė, kad naujieji apribojimai dėl COVID-19 yra griežti, bet reikalingi.

„Pastaruoju metu kasdien netenkame daugiau nei tūkstančio mūsų piliečių. Šie skaičiai yra siaubingi“, – sakė ji, prašydama gyventojų nekeliauti tarp regionų, kad padėtis dar „nepablogėtų“.

Rusijos lyderis tvirtina, kad šalis su pandemija tvarkosi geriau nei dauguma kitų valstybių, nors pastaruoju metu susirūpinimą reiškia net aukšto rango valdininkai.

Savaitgalį parlamento žemųjų rūmų vicepirmininkas Piotras Tolstojus pripažino, jog valdžia „visiškai pralaimėjo“ informacinę kampaniją dėl koronaviruso.

„Tarp žmonių nėra pasitikėjimo, kad jie eitų ir skiepytųsi – tai faktas“, – apgailestavo P. Tolstojus.

Apie nedarbo savaitę paskelbta Maskvos merui Sergejui Sobianinui antradienį įsakius sostinėje sugrąžinti pirmuosius nuo vasaros suvaržymus dėl koronaviruso.

Jis liepė neskiepytiems vyresniems nei 60 metų Maskvos gyventojams dirbti iš namų ir išplėtė privalomų skiepų reikalavimą paslaugų sektoriuje. Įvesti apribojimai įsigalios nuo ateinančio pirmadienio ir truks iki vasario pabaigos.

S. Sobianinas taip pat nurodė darbdaviams sudaryti sąlygas trečdaliui savo personalo dirbti iš namų.

Trečiadienį Maskvoje, turinčioje daugiau kaip 12 mln. gyventojų, kasdienis gyvenimas nebuvo išėjęs iš normalių vėžių: restoranai ir kitos uždarų patalpų pramogų vietos veikė kaip įprasta.

Tačiau pareigūnai perspėjo, kad blogiausia dar ateityje ir kad hospitalizuojamų žmonių skaičius auga sparčiau nei per ankstesnes COVID-19 bangas.

„Koronaviruso padėtis Maskvoje prastėja“, – pažymėjo sostinės vicemerė Anastasija Rakova.

Pasak jos, mieste pirmą kartą penkias savaites iš eilės fiksuojamas 30 proc. atvejų prieaugis.

Rusijos sveikatos apsaugos ministras Michailas Muraška žurnalistams pareiškė, kad šalies sveikatos apsaugos sistema tampa vis labiau apkrauta. Anot ministro, vyriausybės „pagrindinis tikslas“ yra padidinti skiepijimo tempus.

Tačiau nepriklausomų sociologinių agentūrų apklausos rodo, kad daugiau nei pusė rusų neketina vakcinuotis.

V. Putinas anksčiau atskleidė, kad pasiskiepijo „Sputnik V“. Praėjusį mėnesį prezidentui teko izoliuotis, jo artimiausioje aplinkoje susirgus dešimtims žmonių.

Vis tik valstybės vadovo atstovas Dmitrijus Peskovas trečiadienį, panašu, sutiko su paplitusia nuomone, kad turint antikūnų koronavirusui skiepytis nebūtina.

„Nepasiskiepijau, nes turiu aukštą antikūnų lygį“, – sakė D. Peskovas.

Maskvoje dėl COVID-19 uždaromos visos nebūtinos prekybos ir paslaugų vietos

Maskvos meras Sergejus Sobianinas ketvirtadienį nurodė nuo spalio 28 iki lapkričio 7 dienos Rusijos sostinėje uždaryti visas ne pirmo būtinumo paslaugas, kad būtų sustabdytas COVID-19 infekcijos plitimas, nes itin padaugėjo mirčių nuo koronaviruso.

„Šiuo laikotarpiu visų šių organizacijų darbas Maskvos miesto teritorijoje turi būti nutrauktas“, – sakoma S. Sobianino pareiškime, Rusijai ketvirtadienį pranešus apie rekordinį 1 036 mirčių skaičių per dieną.

Rusijoje ketvirtadienį taip pat užregistruoti 36 339 nauji užsikrėtimo COVID-19 atvejai.

S. Sobianinas sakė, kad visos ne pirmo būtinumo mažmeninės prekybos, sporto ir pramogų vietos turi būti uždarytos. Liks atidarytos tik parduotuvės, kuriose prekiaujama maistu, vaistais ir kitais būtiniausiais produktais.

Restoranai ir kavinės galės pardavinėti maistą išsinešimui, sakoma pranešime.

Bus uždrausti masiniai renginiai ir uždarytos mokyklos, o laisvos dienos sutaps su visuotinėmis moksleivių atostogomis.

Meras teigė, kad šios priemonės yra būtinos, nes „situacija Maskvoje toliau vystosi pagal blogiausią scenarijų“.

Anksčiau šią savaitę S. Sobianinas nurodė neskiepytiems vyresniems nei 60 metų Maskvos gyventojams dirbti iš namų ir paskelbė, kad nuo kito pirmadienio skiepai paslaugų sektoriaus darbuotojams bus privalomi.

Rusija yra labiausiai nuo pandemijos nukentėjusi Europos šalis, kuriai sunkiai sekasi suvaldyti mirtiną infekcijos bangą dėl menkų skiepijimo apimčių.