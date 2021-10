JAV – mažiausiai naujų COVID-19 atvejų per tris mėnesius

Jungtinėse Valstijose antradienį nustatyta mažiausiai naujų COVID-19 atvejų per tris mėnesius.

Per 24 valandas nustačius 81 238 naujas infekcijas, bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius padidėjo iki 45 139 222, rodo Johnso Hopkinso universiteto duomenys.

Tai – trečdaliu mažesnis skaičius už rugsėjo 13 d. pasiektą 285 058 paros atvejų piką.

Septynių dienų infekcijų vidurkis šiuo metu sudaro 79 348 ir per pastarąsias dvi savaites sumažėjo 22 proc., rodo „The New York Times“ skaičiavimai.

Antradienį mirus dar 2 357 COVID-19 pacientams, bendras ligos aukų skaičius JAV padidėjo iki 728 296.

Remiantis naujausiais šalies Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenimis, JAV nuo COVID-19 pilnai paskiepyti 198 487 793 žmonės, ar 57,1 proc. populiacijos.

Nuo ligos iki šiol pasveiko 35 710 331 šalies gyventojas.