Rusijoje – vėl rekordinis naujų COVID-19 pacientų mirties atvejų skaičius

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 34 073 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 1 028 anksčiau užsikrėtę žmonės, antrą dieną iš eilės fiksuojant didžiausią mirštamumą nuo pandemijos pradžios, rodo pirmadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 33 740 naujų COVID-19 atvejų ir mirusius 1 015 pacientų.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinti 5 847 naujų COVID-19 atvejų, o Sankt Peterburge – 3 274. Be to, sostinėje mirė 76 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 62 pacientų gyvybių.

Sergamumas koronavirusu Rusijoje ėmė augti rugsėjo antroje pusėje, o spalį augimas dar labiau intensyvėjo. Nustatomų COVID-19 atvejų daugėja beveik visuose šalies regionuose.

Anksčiau šį mėnesį vicepremjerė Tatjana Golikova sakė, kad miršta daug COVID-19 pacientų, kurie nebuvo pasiskiepiję nuo koronavirusinės infekcijos.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 094 825 COVID-19 atvejai, 226 353 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 065 712 pacientų, iš jų 25 231 – per praėjusią parą.

Naujausias sergamumo pliūpsnis fiksuojamas Rusijoje stringant vakcinacijos kampanijai ir valdžiai vengiant naujų apribojimų.

Nepriklausomi ekspertai kaltina valdžios pareigūnus bandymais sumenkinti epidemijos mastą. Pagal platesnį su koronavirusu susijusių mirčių apibrėžimą Rusijoje tokių atvejų yra per 400 tūkst., rodo statistikos agentūros „Rosstat“ spalį paskelbti duomenys.

Visgi antradienį vykusiame posėdyje vicepremjerė Tatjana Golikova paragino paskelbti vieną nedarbo savaitę nuo spalio 30 dienos, siekiant pažaboti greitą viruso plitimą.

Labiausiai epidemijos paveiktuose regionuose ji siūlo šią priemonę įvesti jau nuo šio šeštadienio.