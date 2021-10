JK registravo beveik 5 000 naujų COVID atvejų – tai antras didžiausias skaičius nuo sausio

Didžioji Britanija per parą registravo 49 156 naujus koronaviruso atvejus. Tai yra didžiausias paros naujų atvejų skaičius nuo paskutinės didelės bangos liepos viduryje ir antras didžiausias nuo 2021-ųjų sausio.

Jau beveik savaitę šalyje per dieną registruojama per 40 000 naujų infekcijų. Be to, per 24 valandas mirė dar 45 žmonės.

Vyriausybė pareiškė esanti „sunerimusi“ dėl padėties. Kyla didelė rizika, kad sveikatos sistema šią žiemą patirs „didelį spaudimą“, įspėjo vyriausybės patarėjas ir epidemiologas Andrew‘as Haywardas.

Anot jo, nerimą kelia ne tik tai, kad Didžiojoje Britanijoje fiksuojamas didelis sergamumas, bet ir tai, kad hospitalizacijų bei mirčių skaičiai yra didesni nei daugelyje kitų Europos šalių.

Ekspertas spėja, kad viena šios tendencijos priežasčių gali būti su laiku mažėjantis vakcinos efektyvumas.