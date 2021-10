Paryžiuje bus pasodinta 170 tūkst. naujų medžių

Paryžius daugelį metų buvo vienas iš tų didžiųjų miestų, kur didelis oro užterštumas. Dabar Prancūzijos sostinė nori pagerinti miesto klimatą ir dėl to bus pasodinta 170 000 naujų medžių, praneša dpa.

Paryžiaus savivaldybė paskelbė, kad medžiai bus sodinami ten, kur dar yra laisvos vietos – palei gatves, aikštes, parkuose ir palei aplinkkelį.

Miestas siekia kovoti su klimato kaita, o medžiai absorbuoja anglies dioksidą (CO2), gerina oro kokybę ir padeda vėsinti orą per kaitros bangas vasarą. Be to, medžiai – natūrali garso ir vizualinės taršos užtvara, prisidedanti prie geresnės žmonių sveikatos.

Anot Paryžiaus savivaldybės, miestas jau dabar yra viena iš Europos sostinių su daugiausiai medžių. Paryžiuje yra apie 200 000 medžių, o dar 300 000 medžių auga miesto Bulonės ir Venseno miškuose.

Nauji medžiai bus sodinami iki 2026 m. Pirmajame sodinimo sezone, 2020-2021 m. buvo pasodinta apie 14 tūkst. sodinukų. Šiam tikslui Paryžius valdo nuosavą medelyną.

Dėl saugumo sumetimų teks nukirsti mažiau nei 1,5 proc. medžių. Nuo 2014 m. Paryžiuje automatizuota sistema padeda prižiūrėti medžius – kiekvienas jų turi savo skaitmeninę ID kortelę ir yra kasmet tikrinamas. Palei gatves esantys medžiai vidutiniškai yra ne senesni nei 80 metų.