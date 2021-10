Vokietijos vyriausybė pasisako už griežtesnes sankcijas Baltarusijai

Išaugę migrantų ir pabėgėlių srautai vadinamuoju Baltarusijos keliu į Rytų Vokietiją kelia didelį federalinės vyriausybės susirūpinimą.

Yra duomenų, kad žmonių gabenimą per Baltarusiją į Lenkiją, Latviją ir Lietuvą „aktyviai reguliuoja Minsko režimas“, - penktadienį Berlyne sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė. Vokietijos vyriausybė esą glaudžiai bendradarbiauja su ES institucijomis ir šalimis narėmis ir vertina priemones, kurios priverstų režimą Minske atsisakyti tokių savo veiksmų.

Vokietija pasiūlė be birželį jau paskelbtų sankcijų, „kurios skaudžiai smogė Minsko režimui“, apsispręsti dėl tolesnių baudžiamųjų priemonių, kad būtų imtasi „tikslingų veiksmų prieš žmonių kontrabandą ir politinį pabėgėlių ir migrantų instrumentalizavimą“, sakė atstovė.

Anot jos, kartu vyksta pokalbiai su migrantų kilmės šalimis ir tranzitinėmis valstybėmis, per kurias jie lėktuvais atvyksta į Baltarusiją. Vyriausybė paneigė gandus, kad per Baltarusiją galima be problemų patekti į ES.

Federalinės policijos duomenimis, nuo rugpjūčio naujuoju pabėgėlių maršrutu per Baltarusiją ir Lenkiją į Vokietiją neteisėtai atvyko daugiau kaip 4 300 žmonių, daugiausiai – iš Irako, taip pat Sirijos, Jemeno ir Irano.