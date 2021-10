JT: Graikijos gyventojų surašymas padės išaiškinti migrantų populiacijos dydį

Būsimas Graikijos gyventojų surašymas – pirmasis po 10 metų pertraukos – padės išsiaiškinti, kiek šalyje dar yra pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, ketvirtadienį sakė viena Jungtinių Tautų pareigūnė.

Manoma, kad šiuo metu Graikijoje yra maždaug 96 tūkst. pripažintų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, bet šį skaičių „sunku atnaujinti“, sakė JT pabėgėlių agentūros atstovė Graikijoje Mireille Girard (Mirei Žirar).

„Per kitą surašymą, kuris, kaip suprantame, rengiamas, reikia išsiaiškinti, kiek pripažintų pabėgėlių vis dar yra Graikijoje, – spaudos konferencijoje sakė ji. – Ar žmonės, buvę čia kelerius metus, vis dar yra čia, ar kitur?“

Manoma, kad daug migrantų išvyko iš šalies po konservatorių vyriausybės atėjimo į valdžią 2019 metais. Naujoji valdžia sumažino išmokas ir migrantams apgyvendinti skirtų viešbučių kambarių skaičių.

Teigiama, kad keli tūkstančiai pabėgėlių iš naujo kreipėsi dėl prieglobsčio Vokietijoje ir kitose ES šalyse, kur darbo perspektyvos geresnės nei Graikijoje.

Graikijos statistikos agentūra ELSTAT visuotinį gyventojų surašymą pradės spalio 23 dieną.

Per praėjusį surašymą 2011 metais – gerokai prieš 2015-ųjų migracijos krizę – nustatyta, kad Graikijoje buvo kiek daugiau nei 10,8 mln. gyventojų. Tuo metu buvo daugiau nei 530 tūkst. gyventojų, neturinčių ES pilietybės, ir beveik 100 tūkst. gyventojų su kitų ES šalių pilietybe.

Graikijoje dar yra per 2,1 tūkst. suaugusiųjų nelydimų nepilnamečių migrantų, ketvirtadienį sakė migracijos pareigūnai. Per ankstesnes operacijas į kitas ES šalis buvo perkelta per tūkstantį tokių migrantų.

Beveik 500 nepilnamečių dar laukia perkėlimo, sakė suaugusiųjų nelydimų nepilnamečių apsauga besirūpinanti graikų pareigūnė Irenė Agapidaki