Šaltinis: Minskas nebus oficialiai atstovaujamas ES Rytų partnerystės viršūnių susitikime

„Tuščia vieta be vėliavos“ atstovaus Baltarusijai per Rytų partnerystės viršūnių susitikimą Briuselyje gruodžio 15 d., oficialių Baltarusijos atstovų nebus, tačiau ten gali būti pakviesti nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tai penktadienį per spaudos konferenciją Briuselyje pranešė Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos šaltinis.

„Prezidentas Lukašenka, žinoma, nedalyvaus, viršūnių susitikime nebus jokio Baltarusijos atstovavimo, galimai bus pakviesti kai kurie pilietinės visuomenės atstovai“, – sakė jis ir pridūrė, kad Minskui atstovaus „tuščia kėdė be vėliavos“, kaip užuomina į Baltarusijos sprendimą trauktis iš ES Rytų partnerystės programos, jo Briuselis oficialiai nepripažįsta.

