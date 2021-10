ES žurnalistikos apdovanojimą pelnė šnipinėjimą programa „Pegasus“ atskleidęs konsorciumas

Žurnalistų konsorciumas, vykdęs projektą „Pegasus“ dėl Izraelyje įsikūrusios firmos „NSO Group“ sukurtos šnipinėjimo programos ir pateikęs tolesnių įrodymų, kad ji buvo naudojama prieš žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus bei politinius disidentus, ketvirtadienį pelnė svarbiausią Europos Sąjungos žurnalistikos apdovanojimą.

Europos Parlamento pranešime sakoma, kad pirmoji jo įsteigta Daphne Caruanos Galizios žurnalistikos premija skirta konsorciumo „Forbidden Stories“ projekto „Pegasus“ žurnalistams, tyrusiems nutekintą precedento neturinčios apimties informaciją – daugiau kaip 50 tūkst. telefono numerių, kuriuos sekimo tikslais atrinko Izraelio įmonės „NSO Group“ klientai.

Daugiau kaip 80 reporterių iš 17 žiniasklaidos organizacijų 10-yje šalių kruopščiai patikrino telefonų numerių sąrašus ir atskleidė neregėtą mastą pasiekusį tikrąjį šio sekimo poveikį, sakoma pranešime. „Pegasus“ žurnalistų veiksmus koordinavo Paryžiuje įsikūręs konsorciumas „Forbidden Stories“, o techninę paramą teikė organizacijos „Amnesty International“ Saugumo laboratorija.

Žurnalistai išaiškino, kad, priešingai nei daugelį metų teigė „NSO Group“, šia šnipinėjimo programa buvo itin piktnaudžiaujama. Žurnalistai išaiškino per tūkstantį asmenų 50 valstybių, kaip manoma, atrinktų galimam šnipinėjimui.

Tarp jų yra 189 žurnalistai, per 600 politikų ir vyriausybių pareigūnų, mažiausiai 65 verslo lyderiai, 85 žmogaus teisių gynėjai ir keli valstybių vadovai, rašė konsorciumui priklausantis JAV laikraštis „The Washington Post“. Tarp kitų organizacijų, kurioms dirba projekto žurnalistai, yra naujienų agentūros AP ir „Reuters“, televizija CNN, laikraščiai „The Wall Street Journal“, „Le Monde“ ir „The Financial Times“.

„Forbidden Stories“ – tai nužudytų, įkalintų ar grasinimus patiriančių kolegų darbus tęsiančių žurnalistų konsorciumas. Nuo 2017 metų „Forbidden Stories“ kartu su partneriais tęsė Maltos žurnalistės D. Caruanos Galizios, taip pat nusikaltimus aplinkai bei Meksikos nusikaltėlių kartelius tyrusių nužudytų žurnalistų darbą. Konsorciumas bendradarbiauja su daugiau kaip 30 naujienų organizacijų ir beveik 100 žurnalistų. Už savo darbą visame pasaulyje jis jau yra gavęs prestižinių apdovanojimų, tarp jų Europos žiniasklaidos premiją ir George'o Polko apdovanojimą.

20 tūkst. eurų premija pavadinta su korupcija kovojusios tiriamosios žurnalistikos atstovės D. Caruanos Galizios, kuri žuvo 2017 metais sprogus automobilyje padėtai bombai, vardu. Premija buvo įsteigta 2019-ųjų gruodžio mėnesį.

Ši premija kasmet artėjant spalio 16-ajai – žurnalistės nužudymo dienai – bus skiriama už geriausius žurnalistikos darbus, kuriais puoselėjami ir ginami pagrindiniai Europos Sąjungos principai ir vertybės – žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir žmogaus teisės.

Pirmosios premijos siekti galėjo bet kokios tautybės profesionalūs žurnalistai ir jų komandos. Jie turėjo pateikti išsamius darbus, paskelbtus ES veikiančiose žiniasklaidos organizacijose. Nuo birželio 22 dienos iki rugsėjo 1-osios teisėjų kolegijai savo žurnalistikos darbus pateikė daugiau kaip 200 žurnalistų iš 27 ES valstybių narių.

Laimėtoją išrinko nepriklausoma komisija iš žiniasklaidos, pilietinės visuomenės, pagrindinių Europos žurnalistikos asociacijų atstovų.

Europos Parlamentas nurodo, kad skirdamas 20 tūkst. eurų piniginę premiją išreiškia tvirtą paramą tiriamajai žurnalistikai ir pabrėžia žiniasklaidos laisvės svarbą.