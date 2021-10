Jungtinėje Karalystėje auga COVID-19 infekcijų skaičius

Didžiojoje Britanijoje per parą registruota 38 520 naujų koronaviruso atvejų, pranešė Anglijos visuomenės sveikatos agentūra. Lyginant su praėjusios savaitės antradieniu, tai 4 651 atveju daugiau.

Be to, per 24 valandas mirė 181 COVID-19 pacientas. Tai taip pat daugiau nei prieš savaitę, kai mirčių buvo 161.