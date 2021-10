Chaoso apimtoje Latvijoje nepasiskiepijusieji susidūrė su pirmosiomis realiomis problemomis girdėjosi raginimų nesekti Lietuvos pavyzdžiu

Latvijoje nuo pirmadienio įsigaliojo tris mėnesius truksianti nepaprastoji padėtis dėl rekordiškai padidėjusio užsikrėtimo COVID-19 infekcija skaičiaus, kai skiepijimų apimtys šalyje – vienos mažiausių ES.

Dabar 1,9 mln. gyventojų turinčioje Baltijos šalyje kasdien užsikrečia daugiau nei 1 000 žmonių, o tai yra daugiau nei pandemijos piko metu šiemet užfiksuotas didžiausias užsikrėtusiųjų skaičius.

Pagal naująsias taisykles kaukės nuo šiol privalomos visuose visuomeniniuose pastatuose, o visi valstybinėse įstaigose dirbantys asmenys privalo pasiskiepyti ne vėliau kaip iki lapkričio 15 dienos.

Neskiepyti žmonės nebus įleidžiami į prekybos centrus, ir tik būtiniausių prekių parduotuvėms bus leidžiama veikti savaitgaliais.

Visi latviai skatinami, jei įmanoma, dirbti iš namų.

Anksčiau Latvijos prekybos centrai ragino vyriausybę nesekti Lietuvos, kur žmonės be COVID sertifikato negali lankytis prekybos centruose, pavyzdžiu. Latvijos nekilnojamojo turto vystytojų aljansas atkreipė dėmesį, kad toks apribojimas sukėlė Lietuvoje platų visuomenės nepasitenkinimą, sutrikdė maisto produktų prieinamumą ir tapo rimta grėsme verslui.

Prekybos centrų atstovų teigimu, maisto produktai, vaistai ir kitos būtiniausios prekės turėtų būti prieinamos visose parduotuvėse, įskaitant prekybos centrus, visiems žmonėms vienodai, jų neskirstant.

Aljanso atstovai pažymi, kad prekybos centrai pandemijos metu skyrė daug lėšų tam, kad būtų paruošta ir skelbiama informacinė medžiaga apie COVID-19. Jie taip pat visoje Latvijoje atidarė 17 vakcinacijos punktų. Kiekvienas prekybos centras jiems vidutiniškai skyrė 150 kvadratinių metrų, už kuriuos neprašė nuomos mokesčio. Aljanso nuomone, vakcinacijos punktai turi būti prieinami visiems žmonėms, todėl prekybos centrai neturėtų būti užverti reikšmingai gyventojų daliai.

„Raginu jus nesibūriuoti, nesilankyti ir sumažinti savo kontaktų skaičių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Latvijos ministras pirmininkas Krišjanis Karinis.

Latvijos ligoninės jau dabar perpildytos COVID-19 pacientais.

„Turime atsisakyti priimti kitus pacientus, kurių ligos nekelia pavojaus gyvybei. Greitosios medicinos pagalbos komandos net nepajėgia reaguoti į visus iškvietimus“, – spaudos konferencijoje sakė Latvijos jaunųjų gydytojų asociacijos vadovas Karlis Racenis.

Tik 48 proc. latvių yra visiškai paskiepyti – tai ketvirtas blogiausias vakcinacijos lygis ES po Bulgarijos, Rumunijos ir Kroatijos.

Vyriausybės patariamoji mokslininkų grupė pirmadienį pareiškė, kad daugiau nebedirbs vyriausybei, nes, pasak jos, vasarą nebuvo paisoma jos patarimų, kaip išvengti dabartinės ketvirtosios infekcijų bangos.

„Vyriausybė turi turėti mokslinės ekspertizės poreikį, tačiau dabartinė mūsų patirtis rodo, kad tokio poreikio iš ministrų kabineto apskritai nėra“, – sakoma mokslininkų pareiškime.

Chaosas

Pusei Latvijos gyventojų – tiems, kurie yra jau pasiskiepiję – mažai kas pasikeitė. O štai nepasiskiepijusieji susidūrė su pirmosiomis realiomis problemomis: be kovido sertifikato jie negali patekti pas gydytoją, darbdaviai ėmė reikalauti, kad darbuotojai nedelsdami skiepytųsi, prekybos centrai skuba atskirti „raudonąsias“ ir „žaliąsias“ zonas. Taip pat netrukus laukia viešojo transporto lengvatų panaikinimas neskiepytiems asmenims, rašo rus.delfi.lv.

Ministrų kabinetui savo tikslą pasiekti pavyko: neskiepytų Latvijos gyventojų gyvenimas tapo gerokai sunkesnis. Visgi ir skiepyti, ir neskiepyti asmenys pirmadienį atsidūrė „pilkojoje zonoje“: nėra iki galo aišku, kaip konkrečiai bus taikomi „kovidiniai“ apribojimai.

Socialinius tinklus užplūdo skundai ir klausimai: neaišku, kas yra leidžiama, o kas – draudžiama, kur galima greitai pasiskiepyti. Greitai atlikti testą taip pat nėra taip paprasta: laboratorijose susidarė eilės.

Savaitgalį vakcinacijos tempai pastebimai išaugo. Tačiau skiepijimo punktai kai kuriuose prekybos centruose buvo uždaryti.

Kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos jau atsisako priimti neskiepytus ar koronavirusu nepersirgusius arba neigiamo COVID-19 testo rezultato negalinčius pateikti gyventojus. Kitos kol kas priima visus ir laukia Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymo. Kas bus toliau, neaišku. Tačiau grožio sektoriaus paslaugos dabar yra prieinamos tik turintiems kovido sertifikatą.

Kam ir kada būtina pasiskiepyti, kad neprarastų darbo, kol kas taip pat nelabai aišku. Tik pirmadienį Gerovės ministerija pateikė nurodymus dėl to, kas gali dirbti kontaktiniu būdu ir per kokį laikotarpį po darbdavio reikalavimo darbuotojas privalo pasiskiepyti pirmąja vakcinos doze. Be to, remiantis neoficialia informacija, kai kurie darbdaviai ėmė iš darbuotojų reikalauti kovido pažymėjimo.

Nuo spalio 18 d. viešojo transporto nuolaidos bus taikomos tik pasiskiepijusiems ir koronavirusu persirgusiems keleiviams, paskelbė Susisiekimo ministerija. Tačiau realiai susisiekimo įmonė „Rigas satiksme“ dar tik ieško sprendimo, kaip, remiantis elektroninio bilieto sistema, suskirstyti transporto nuolaidomis besinaudojančius skiepytus ir neskiepytus keleivius. Rygoje viešuoju transportu nemokamai važiuoti gali visi pensininkai.

Būtinųjų prekių parduotuvės ilgina darbo laiką. Prekybos centruose skubiai nuo „žaliųjų zonų“, prieinamų tik pasiskiepijusiems ir persirgusiems asmenims, atskiriamos „raudonosios zonos“, kuriose gali lankytis neskiepyti pirkėjai.

Netgi į zoologijos sodą patekti galės tik pasiskiepiję ir persirgę asmenys. Vaikščioti po teritoriją bus galima tik su kaukėmis. Jaunesni nei 12 metų amžiaus vaikai turi pateikti neigiamą mokyklinį testą.

Kas keičiasi Latvijoje

Numatyta, kad žmonės, kurie nėra pasiskiepiję nuo COVID-19 arba nesirgo šia infekcija, galės apsipirkti tik būtiniausių prekių parduotuvėse, bet jiems bus draudžiama lankytis, pavyzdžiui, prekybos centruose. Taip pat nuspręsta riboti skiepytų asmenų skaičių, pavyzdžiui, renginiuose, vykstančiuose „žaliuoju“ režimu, ir nustatyti papildomi epidemiologiniai saugumo reikalavimai – žmonės privalės dėvėti kaukes ir laikytis atstumo.

Parduotuvėms, į kurias galės užeiti asmenys be COVID-19 sertifikato, priklauso maisto prekių parduotuvės, vaistinės, optikos salonai, gyvūnų ėdalo parduotuvės, spaudos pardavimo vietos, higienos prekių parduotuvės, telekomunikacijų salonai ir degalinės. Šios prekybos vietos turės užtikrinti vienam lankytojui 25 kvadratinių metrų plotą.

Dirbant saugiuoju režimu, vienam lankytojui teks užtikrinti 15 kvadratinių metrų plotą.

Savaitgaliais ir švenčių dienomis prekybos centruose galės veikti tik maisto prekių parduotuvės, vaistinės, optikos, zooparduotuvės, spaudos pardavimo vietos, higienos reikmenų parduotuvės ir telekomunikacijų salonai. Taip pat bus teikiamos tokios paslaugos kaip avalynės taisymas ir cheminis drabužių valymas.

Kada galima dirbti nuotoliniu būdu?

jei tik darbuotojas turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu;

dirbti darbo vietoje leidžiama darbdavio nurodymu (darbuotojai gali būti paskirstyti pagal pareigas, grupes ar funkcijas).

Nevakcinuoti asmenys gali dirbti darbo vietoje, jei negali dirbti nuotoliniu būdu ir tenkina šias sąlygas:

jei darbuotojas aptarnauja klientus, turi glaudžiai bendradarbiauti su kitais darbuotojais arba yra kritiškai svarbi komandos dalis, tuomet darbdavys turi teisę reikalauti pasiskiepyti ar gauti pažymą, patvirtinančią, jog jis persirgo COVID-19;

jei darbuotojas dirba atskirai, palaiko mažai kontaktų su kolegomis, darbdavys gali reikalauti atlikti koronaviruso testą. Toks tyrimas turi būti atliekamas kas 72 valandas, o testas turi atitikti ES reikalavimus.

jei darbuotojas dirba atskirai, patalpose nesusitinka su kitais asmenimis (pavyzdžiui, apsaugininkas, sėdintis atskiroje patalpoje, statybinio krano operatorius ar miškininkas), neigiamo testo ar pažymėjimo galima nereikalauti;

visi valstybinių ir savivaldybių įstaigų bei organizacijų, gydymo įstaigų, socialinės rūpybos organizacijų bei švietimo sistemos darbuotojai bei pareigūnai turi būti pasiskiepiję (galioja pereinamasis laikotarpis).

Pereinamasis laikotarpis darbuotojams, kurie privalo pasiskiepyti:

pirmoji vakcinos dozė turi būti suleista ne vėliau kaip per 7 dienas nuo darbdavio reikalavimo;

antroji dozė ne vėliau kaip per 7 dienas po nustatyto laikotarpio („Pfizer“ – po 3 savaičių, „Moderna“ – po 4 savaičių);

neatsižvelgiant į pirmąsias dvi sąlygas, nuo 2021 metų lapkričio 15 dienos darbuotojai privalės turėti sertifikatą, patvirtinantį vakcinacijos faktą ar persirgtą ligą.

Be to, jei iki nurodyto laiko asmuo neturės galiojančio sertifikato:

nuo 2021 spalio 13 iki 19 dienos darbdavys galės reikalauti kas 72 valandas pateikti koronaviruso testo rezultatą;

nuo spalio 20 iki lapkričio 15 dienos kas 72 valandas turės pateikti testo rezultatus.



Kitos sąlygos: