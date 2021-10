Daugiau kaip 1000 migrantų per dvi dienas atplaukė per sąsiaurį į Jungtinę Karalystę

Didžioji Britanija per dvi dienas išgelbėjo arba sulaikė 1115 migrantų, mėginusių kirsti Lamanšo sąsiaurį, sekmadienį pranešė šalies vidaus reikalų ministerija.

Didėjantis mažais laiveliais perplaukti Lamanšo sąsiaurį mėginančių migrantų skaičius padidino įtampą tarp Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos po Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos šių metų pradžioje.

Didžiosios Britanijos valdžios institucijos šeštadienį pranešė, kad ištraukė 491 žmogų per 17 operacijų ir 624 žmones per 23 operacijas penktadienį, o Prancūzijos valdžios institucijos per tas pačias dvi dienas neleido 414 migrantų patekti į Jungtinę Karalystę.

Danas O'Mahoney, vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos komandai, siekiančiai sumažinti Jungtinę Karalystę mėginančių pasiekti migrantų skaičių, sakė, kad vyriausybė „pasiryžusi“ kovoti su, jo nuomone, „nepriimtinu pavojingų kelionių per Lamanšą padaugėjimu“.

„Dirbant su policija ir tarptautiniais partneriais suimta beveik 300 žmonių, 65 nuteisti dėl nusikalstamos veiklos, susijusios su mažais laiveliais, mūsų tikslinės pastangos šiemet jau užkirto kelią daugiau nei 13 500 migrantų mėginimų“, – sakė D. O'Mahoney.

Remiantis Didžiosios Britanijos vidaus naujienų agentūros PA skaičiavimais, nuo metų pradžios į Didžiąją Britaniją mažais laiveliai atplaukė daugiau nei 17 tūkst. migrantų – daugiau kaip dvigubai nei per visus 2020-uosius.

Šeštadienį lankydamasis šiaurės Prancūzijoje šalies vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas paragino sudaryti Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystė migracijos sutartį. Jis taip pat paprašė Didžiosios Britanijos vyriausybės gerbti savo įsipareigojimą sumokėti Prancūzijai 54 mln. svarų sterlingų (62,7 mln. eurų) Prancūzijos pakrantės policijos pajėgų stiprinimui finansuoti. „Mes prašome britų laikytis finansavimo pažadų, nes mes giname jų sieną“, – sakė G. Darmaninas.

Pažadėjusi susigrąžinti šalies sienų kontrolę po „Brexito“, Didžiosios Britanijos valdančioji konservatorių partija siūlo keisti prieglobsčio taisyklių įstatymus. Ji nori griežtesnių kalėjimo bausmių žmonių kontrabandininkams ir, o tai vertinama prieštaringai, patiems migrantams.