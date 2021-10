Norvegijos parlamento rinkimų nugalėtojos formuos mažumos vyriausybę

Norvegijos parlamento rinkimus praėjusį mėnesį laimėjusios Darbo ir Centro partijos penktadienį sutarė suformuoti naują mažumos vyriausybę, nutrauksiančią aštuonerius metus trukusį dešiniųjų valdymą.

Darbo partijos pirmininkas ir tikėtinas naujasis premjeras Jonas Gahras Store paskelbė esąs pasirengęs ketvirtadienį suformuoti vyriausybę. Tokį pareiškimą jis padarė po kelias dienas trukusių derybų su Centro partija.

Koalicijos politinė darbotvarkė bus pristatyta trečiadienį, pranešė J. H. Store. Į žurnalistus jis kreipėsi drauge su tradiciškai kaimo interesus ginančios Centro partijos lyderiu Trygve Magnusu Slagsvoldu Vedumu.

Darbo, Centro ir Socialistinės kairės partijos užsitikrino pergalę rugsėjo 13-osios rinkimuose.

Tačiau per šių trijų partijų preliminarias derybas paaiškėjo, kad tarp jų esama gilių nesutarimų, ypač dėl Norvegiją nepaprastai praturtinusios naftos industrijos ateities atsižvelgiant į klimato kaitos klausimą ir dėl turtingiausiųjų mokesčių tarifų.

Naftos sektorius nulemia 14 proc. Norvegijos bendrojo vidaus produkto, taip pat 40 proc. šalies eksporto ir 160 tūkst. tiesioginių darbo vietų.

Be to, ši pelninga pramonė padėjo 5,4 mln. gyventojų turinčiai Šiaurės valstybei sukaupti didžiausią pasaulyje valstybės turto fondą; jo vertė šiandien siekia per 11 trln. kronų (1,1 trln. eurų).

Socialistinės kairės partija galiausiai pasitraukė iš koalicinių derybų.

Darbo ir Centro partijų koalicija 185 vietų Norvegijos parlamente teturės 76 mandatus, tad norint priiminėti teisės aktus jai teks derėtis su opozicija.