Latvijos gydytojai: padėtis katastrofiška, apribojimus siūlome taikyti ir skiepytiems

BNS www.DELFI.lt

Pagrindinis Latvijos gydytojų draugijos tikslas – sumažinti visuomenėje nereikalingus kontaktus 40 – 60 proc. Be to, apribojimus būtų galima įvesti ir pasiskiepijusiems žmonėms. Tokią nuomonę per Latvijos televizijos (LTV) laidą „Rytinė panorama“ išsakė minėtos draugijos viceprezidentas Robertas Furmanis, rašo portalas lsm.lv.

Gydytojų draugijos atstovas papriekaištavo politikams dėl biurokratijos priimant sprendimus ir dėl to, kad atsakingi asmenys nepaiso medikų įspėjimų. Asociacija ketina surengti spaudos konferenciją, kurioje praneš, ko gydytojai tikisi iš vyriausybės. „Ekspertų grupė informavo vyriausybę apie katastrofišką padėtį, tačiau vietoje atsakymų girdime tik labai miglotus argumentus ar bandymus paneigti tai, ką sako specialistai. Todėl nusprendėme kreiptis į visuomenę ir paaiškinti, ko tikimės iš politikų“, – pareiškė R. Furmanis. Susiję straipsniai Latvijoje – 1 208 nauji COVID-19 atvejai, 11 užsikrėtusiųjų mirė Latvijoje – 1 010 naujų COVID-19 atvejų, 14 užsikrėtusiųjų mirė Jis taip pat pabrėžė, kad vyriausybės ketinimai skelbti skirtingus apribojimus skiepytiems ir neskiepytiems žmonėms neduos naudos, nes bus sunku tai sukontroliuoti. R. Furmanis įsitikinęs, jog kai kurios vyriausybės planuojamos priemonės neturės jokios įtakos ir nesumažins infekcijos rodiklių. Jis neatmetė, kad apribojimai turėtų būti taikomi ir skiepytiems žmonėms. Be to, pagrindinė gydytojų užduotis šio metu – pasiekti, kad nebūtini kontaktai visuomenėje sumažėtų 40 – 60 proc. Pasak R. Furmanio, tos įmonės, kurios gali, turėtų dirbti nuotoliniu būdu. Latvijos gydytojų draugija taip pat mano, kad būtina įvesti apribojimus viešojo transporto, viešojo maitinimo ir pramogų srityse. Latvijoje per pastarąją parą atlikus 21 826 testus patvirtinta 1 671 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, taip pat mirė 16 anksčiau užsikrėtusių asmenų, trečiadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras. Tai antras didžiausias per parą užregistruotų naujų COVID-19 atvejų skaičius nuo pandemijos pradžios. Rekordinis užsikrėtimų skaičius fiksuotas gruodžio 31 dieną, kai per parą buvo nustatyta 1 861 atvejis. Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 1 010 naujų užsikrėtimo atvejų ir 14 mirusių pacientų. Tarp naujai užregistruotų užsikrėtusiųjų 1 267 yra nepasiskiepiję ar nebaigę vakcinavimo kurso, o 404 – pilnai pasiskiepiję. Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis paaugo iki 680,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinta iš viso 164 801 užsikrėtimo koronavirusu atvejis, 2 773 užsikrėtę žmonės mirė. Trečiadienio duomenimis, šalyje nuo COVID-19 visiškai pasiskiepiję 46,28 proc. gyventojų.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 27 žmonės įvertino) 3.0741

Susiję straipsniai