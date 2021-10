Talibano areštuotas buvęs britų karys išskrido iš Kabulo

Buvęs britų karys, kurį Talibanas sulaikė Afganistane, kartu su Jungtinės Karalystės pareigūnais išskrido iš Kabulo, antradienį agentūrai AFP sakė diplomatinis šaltinis.

37 metų Benas Slateris išskrido į Dohą su aukščiausiais Didžiosios Britanijos pasiuntiniais, atvykusiais derybų su aukštais Talibano pareigūnais.

Bulvarinis laikraštis „The Sun“ pranešė, kad B. Slaterio evakuaciją tiesiogiai prižiūrėjo Didžiosios Britanijos gynybos ministras Benas Wallace'as.

Pasak „The Daily Telegraph“, buvęs Karališkosios karo policijos karys B. Slateris vadovauja nevyriausybinių organizacijų tinklui Afganistane. Praėjusį mėnesį talibai trumpam jį sulaikė, kai jis mėgino evakuoti 400 savo darbuotojų afganistaniečių sausuma į Pakistaną, nes nesugebėjo užtikrinti jiems vietų britų oro transportu.

Jis buvo apklaustas, kodėl vienišos moterys apsistojo viešbučiuose be vyrų. Po to islamistai paleido B. Slaterį, bet sakė, kad jis gali pervežti tik vieną darbuotoją per sausumos sieną, o kitiems liepė grįžti į Kabulą.

B. Slateris ragino Užsienio reikalų ministeriją Londone padėti evakuoti jo darbuotojus iš šalies po „visiškos katastrofos“ pasienyje.