Graikija: į kitas ES šalis perkelta be palydos atvykę nepilnamečiai migrantai

ELTA

Perkeliami nepilnamečiai migrantai Foto: Scanpix / Reuters

Per praėjusius pusantrų metų į kitas šalis perkelta daugiau kaip tūkstantis į Graikiją be palydos atvykusių nepilnamečių pabėgėlių. Šį skaičių antradienį įvardijo Graikijos migracijos viceministrė Sofia Voultepsi, kai 10 jaunuolių iš Afganistano ir vienas iš Irako sėdo į lėktuvą, skrendantį Prancūzijos link. Nuo 2020 metų balandžio į kitas šalis išlydėti iš viso 1 006 jaunuliai be palydos.

Daug ES šalių dalyvauja atitinkamoje programoje ir priima jaunuolius migrantus, atvykusius į Graikiją be tėvų ar giminaičių. Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis, daugiausiai jų – 390 – priėmė Prancūzija. Toliau eina Vokietija. Vyriausybės duomenimis, šiuo metu Graikijoje dar yra 2 000 be palydos atvykusių jaunuolių, dauguma kurių yra iš Afganistano.

