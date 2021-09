Sirijos pabėgėlių stovyklose mirė dešimtys vaikų

ELTA

Stovyklose Sirijos Šiaurės Rytuose, kuriose gyvena į nelaisvę paimtų „Islamo kovotojų“ (IS) šeimos, šiais metais mirė dešimtys vaikų. Organizacija „Save the Children“ ketvirtadienį pranešė, kad Rojo ir Al-Holo pabėgėlių stovyklose šiais metais nuo smurto, ligų ir per nelaimingus susitikimus mirė 62 vaikai.

Anot duomenų, stovyklose katastrofiškomis sąlygomis gyvena 40 000 vaikų iš 60 skirtingų šalių. „Daugelis turtingiausių pasaulio šalių nesusigrąžino namo daugumos savo vaikų, kurie yra pabėgėlių stovyklose“, - kritikavo organizacija. Tarp jų yra ir tėvų iš Europos vaikai. Anot organizacijos, abiejose stovyklose, pavyzdžiui, gyvena 320 prancūziškų šaknų turinčių vaikų. Iki šiol tik 35 grįžo į Prancūziją. 60 vaikų tėvai yra britai, tačiau tik keturi išskrido į Didžiąją Britaniją. „Matome, kad vyriausybės vaikus, kurie pirmiausiai yra konflikto aukos, tiesiog paliko likimo valiai“, - sakė Sonia Khush, „Save the Choldren“ pagalbos Sirijai vadovė. Jos duomenims, 85 proc. iki šiol išvykusių vaikų grįžo į Uzbekistaną, Kosovą, Kazachstaną ir Rusiją. Nuošaliose stovyklose kurdų pajėgų valdomose stovyklose gyvena šeimos vyrų, kurie sulaikyti dėl spėjamų sąsajų du IS džihadistais. Tačiau stovyklose yra ir daug šeimų, palikusių savo namus Irake ir Sirijoje prieš islamistams užkariaujant jų teritorijas. Kai kurios jų čia jau gyvena daugiau kaip ketverius metus.

