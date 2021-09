Trumpas padavė į teismą „New York Times“ ir savo dukterėčią

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pateikė 100 mln. JAV dolerių ieškinį savo dukterėčiai Mary Trump ir laikraščiui „New York Times“, kaltindamas juos „klastingu sąmokslu“, siekiant gauti jo mokesčių deklaracijas, kurių reikėjo laikraščio atliekamam jo finansų tyrimui. Už šį tyrimą „New York Times“ gavo Pulitzerio premiją.

Ieškinyje, pateiktame Niujorko valstijos Dačeso apygardoje, teigiama, kad „New York Times“ žurnalistai Susanne Craig, Davidas Barstow ir Russas Buettneris vykdė „didelį kryžiaus žygį, siekdami gauti slaptus Donaldo J. Trumpo mokesčių dokumentus“.

„Atsakovai įsitraukė į klastingą sąmokslą, siekdami gauti konfidencialių ir itin slaptų duomenų, kuriais pasinaudojo savo naudai ir kuriuos panaudojo kaip priemonę melagingai įteisinti savo paskelbtus darbus“, – sakoma ieškinyje, kuriame teigiama, kad juos „paskatino asmeninis kerštas“.

„New York Times“ ir trys žurnalistai 2019 metais gavo Pulitzerio premiją už D. Trumpo šeimos finansų tyrimą, kuris, Pulitzerio premijos valdybos teigimu, „nuvainikavo jo teiginius, kad turtus susikrovė jis pats, ir atskleidė, kad jo verslo imperijoje buvo plačiai priimta slėpti mokesčius“.

Laikraščio straipsnyje rašoma, kad D. Trumpas iš savo tėvo nekilnojamojo turto imperijos gavo daugiau kaip 400 mln. dolerių dabartine verte; didžioji turto dalis buvo sukaupta iš sukčiavimo mokesčių srityje.

Mary buvo vyriausiojo D. Trumpo brolio Fredo Trumpo Jaunesniojo, mirusio 1981 metais nuo alkoholizmo sukeltų komplikacijų, dukra.

2020 metais ji išleido atvirus memuarus „Per daug ir niekada negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią pasaulyje žmogų“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), kuriuose atskleidė, kas buvo pagrindinis „New York Times“ tyrimo šaltinis.