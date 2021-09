Šaltiniai: Talibano lyderiai susipyko vienas iš Talibano įkūrėjų išvyko iš Kabulo

Tarp Talibano lyderių kilo rimtas konfliktas, remdamiesi šaltinių duomenimis skelbia BBC.

Kaip teigia šaltiniai, susitikimo Afganistano prezidento rūmuose metu vienas iš Talibano įkūrėjų, vicepremjeras Abdulas Ghanis Baradaras susikivirčijo su pabėgėlių reikalų ministru, „Haqqani“ kovotojų tinklo atstovu Khalilu ur-Rahmano Haqqani.

Informaciją apie praėjusią savaitę įvykusį konfliktą patvirtino aukštas Talibano grupuotės narys ir su įvykių dalyviais susijęs asmuo.

Šaltinių teigimu, ginčo priežastis buvo A. G. Baradaro nepasitenkinimas naujosios Afganistano vyriausybės struktūra. Be to, kilo nesutarimų dėl to, kas turėtų būti laikomas pagrindiniu Talibano pergalės architektu.

A. G. Baradaras mano, kad tai yra tų, kurie dalyvavo diplomatinėse derybose, tai yra, tokių kaip jis, nuopelnas. Tuo metu „Haqqani“ tinklo nariai mano, kad viską nulėmė jų karinė sėkmė.

Praėjusios savaitės pabaigoje A. G. Baradaras dingo iš visuomenės akiračio. Socialiniuose tinkluose buvo spėliojama, kad jis galėjo mirti. Talibano šaltiniai BBC sakė, kad A. G. Baradaras paliko Kabulą ir išvyko į Kandaharo miestą.

Talibanas oficialiai neigia pranešimus apie konfliktą.

Po gandų apie jo mirtį paskelbė garso įrašą

A. G. Baradaras, socialiniuose tinkluose išplitus žiniai apie jo mirtį pirmadienį paskelbė garso įrašą ir jame pareiškė, jog yra gyvas ir sveikas.

A. G. Baradaras, praėjusią savaitę paskirtas antruoju aukščiausiu Afganistano pareigūnu po premjero mulos Mohammado Hasano Akhundo, dėl gandų apie jo mirtį kaltino „melagingą propagandą“.

Socialiniai tinklai ūžė dėl tokių gandų, ypač Indijoje, kur kalbėta, kad A. G. Baradaras buvo mirtinai sužeistas per konkuruojančių Talibano frakcijų susišaudymą prezidentūros rūmuose.

„Žiniasklaidoje buvo naujienų apie mano mirtį, – Talibano paskelbtame garso įraše sako A. G. Baradaras. – Pastaruosius kelis vakarus būdavau išvykęs į keliones. Kad ir kur būčiau šią akimirką, mums visiems viskas gerai, visiems mano broliams ir draugams.“

„Žiniasklaida visuomet skelbia melagingą propagandą, todėl drąsiai atmeskite visus tuos melus – aš 100 procentų patvirtinu jums, kad... jokių problemų neturime“, – pareiškė jis.

Patvirtinti įrašo autentiškumo neįmanoma, bet jis buvo paskelbtas oficialiose Talibano svetainėse, taip pat ir naujosios vyriausybės politinio biuro atstovo svetainėje.