Blinkenas: JAV buvo pasiruošusios blogiausiems scenarijams Afganistane

JAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas pirmadienį tvirtino, kad prezidento Joe Bideno administracija buvo pasirengusi blogiausiems scenarijams Afganistane, pasipiktinusiems įstatymų leidėjams apkaltinus Baltuosius rūmus pražiūrėjus istorinę katastrofą.

Ramiu būdu pagarsėjęs JAV diplomatas neprarado kantrybės, kai jo buvo intensyviai klausinėjama per pirmąjį Kongreso posėdį dėl J. Bideno nutraukto 20 metų trukmės karo, kuris galiausiai atnešė pergalę Talibanui.

Respublikonams kalbėjus pakeltu tonu, mosavus žuvusių karių nuotraukomis ir keliskart reikalavus jo atsistatydinimo, A. Blinkenas kartojo, kad pasitraukimą iš Afganistano iš pradžių numatė buvęs prezidentas Donaldas Trumpas. „Mes paveldėjome terminą; mes nepaveldėjome plano“, – Atstovų rūmų užsienio reikalų komitetui sakė A. Blinkenas.

Po 2020 m. vasarį D. Trumpo sudaryto susitarimo su Talibanu ir pradėto JAV karių išvedimo radikalaus islamo grupuotė „įgijo stipriausią karinę padėtį nuo rugsėjo 11-osios išpuolių“, kurie ir inicijavo ilgiausią Amerikos karą, teigė A. Blinkenas.

Anot diplomato, J. Bideno administracija buvo „susitelkusi“ į amerikiečių saugumą ir „nuolatos vertino“, kiek laiko išsilaikys Vakarų remiama Afganistano vyriausybė. „Net ir blogiausiose prognozėse nebuvo numatoma, kad vyriausybės pajėgos Kabule žlugs dar neišvedus JAV karių“, – kalbėjo A. Blinkenas.

Tačiau respublikonų įstatymų leidėjai savo ruožtu apibūdino karių išvedimą kaip chaotišką ir apkaltino prezidentą palikus amerikiečius likimo valiai. „Tai buvo visiška, milžiniško masto katastrofa, – teigė aukščiausio rango respublikonas komitete Mike'as McCaulas. – Niekuomet nebūčiau pagalvojęs, kad tapsiu besąlygiško pasidavimo Talibanui liudininku.“

Respublikonai taip pat pažymėjo, kad praėjusių metų susitarime su Talibanu, kuris buvo pasirašytas dalyvaujant A. Blinkeno pirmtakui Mike'ui Pompeo, buvo nustatytos karių išvedimo sąlygos. „Negalite kaltinti D. Trumpo administracijos už savo pačių nesėkmes“, – teigė įstatymų leidėjas Gregas Steube.

Tačiau A. Blinkenas savo ruožtu teigė, kad Talibanas pažeidė šį susitarimą, net ir po to, kai D. Trumpo administracija spaudė buvusią Afganistano vyriausybę atremti įsismarkavusius kovotojus. A. Blinkenas pabrėžė, kad būtent pagal šios administracijos planus tapo įmanoma per 48 val. beveik visiškai ištuštinti JAV ambasadą ir per 72 val. apsaugoti oro uostą bei pradėti žmonių evakuaciją.

JAV kartu su sąjungininkėmis galiausiai evakavo iš Afganistano 124 tūkst. žmonių. Anot administracijos, šalyje beliko apie 100 JAV piliečių ir su jais visais kelis kartus susisiekė JAV diplomatai. A. Blinkenas taip pat nurodė, kad „nebuvo jokių įrodymų, jog ilgesnis karinis buvimas būtų sustiprinęs Afganistano vyriausybę ar pavertęs ją labiau nepriklausoma“.

Komitetui vadovavęs demokratas Gregory'is Meeksas apkaltino respublikonus tylėjus, kai D. Trumpas ir M. Pompeo vykdė tokią pat politiką Afganistane. „Atsiriboti nuo Afganistano niekuomet nebūtų buvę lengva, – teigė jis. – Mielai išgirsčiau, kaip turėtų atrodyti sklandus pasitraukimas iš chaotiško 20 metų karo. Nemanau, kad tai įmanoma.“