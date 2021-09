Merkel teigia paliekanti Vokietijos kanclerės pareigas švaria sąžine

Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienį teigė, kad po vėliau šį mėnesį šalyje vyksiančių rinkimų paliks savo pareigas su švaria sąžine.

„Manau, kad atlikau savo darbą, ir bet kuris žmogus, nesupratęs to dabar, to nesupras ir per ateinančius ketverius metus“, – sakė A. Merkel per Diuseldorfo „Schauspielhaus“ teatre vykusį renginį, kuriame taip pat dalyvavo žinoma Nigerijos rašytoja Chimamanda Ngozi Adichie.

A. Merkel taip pat atsisakė būti apibūdinta kaip „paskutinė laisvųjų Vakarų gynėja“. Anot jos, „reikėtų susilaikyti nuo bet kokių perdėjimų“, tačiau kanclerė vėliau pridūrė, kad, „laimei, esama nemažai žmonių, prisirišusių prie demokratijos, ir, be abejo, mane tai džiugina“.

Vokietijoje rugsėjo 26 d. vyks visuotiniai rinkimai, per kuriuos A. Merkel nesieks penktosios kadencijos kanclerės poste. Ji per savo 16 metų trukmės vadovavimą išvedė šalį iš daugybės krizių.

Trečiadienį Diuseldorfe vykusiame renginyje, be kita ko, dalyvavo dvi žurnalistės Miriam Meckel ir Lea Steinacker, kurios vedė diskusiją apie „abiejų moterų dvasios panašumus“. Tiek A. Merkel, tiek Ch. N. Adichie laikomos feminizmo ikonomis.

Šiuo renginiu iš pradžių planuota atidaryti 2020 m. „Theater der Welt“ (Pasaulio teatro) festivalį, tačiau jį dėl pandemijos teko atidėti.

Ch. N. Adichie gimė 1977 m. Nigerijoje ir šiuo metu gyvena tarp Laoso ir JAV. Vienos sėkmingiausių jos knygų – „Purple Hibiscus“ (Purpurinis hibiskas), „Half of a Yellow Sun“ (Pusė geltonos saulės) ir „Americanah“. Jos kūriniai išversti į 37 kalbas ir autorė yra gavusi įvairių tarptautinių apdovanojimų.