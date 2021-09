Australijoje surastas prieš tris dienas miškuose pasiklydęs trimetis

Šimtai žmonių ieškojo autizmo spektro sutrikimą turinčio ir nekalbančio Anthony Elfalako, penktadienį priešpiet dingusio iš šeimos namų atokioje kaimiškojoje vietovėje į šiaurę nuo Sidnėjaus.

Policijos sraigtasparnio įgula pirmadienį priešpiet pamatė jį sėdintį sekliame vandenyje upelio vagoje, maždaug 470 m nuo namų, sakė policijos pareigūnė Tracy Chapman.

Vaiko būklė buvo gera, bet jis nuvežtas į ligoninę stebėti.

Jo tėvas Anthony Elfalakas sakė, kad vaiką sukando skruzdėlės, nuo šlapių sauskelnių išbėrė, jis apsibraižė.

„Tai stebuklas“, – žurnalistams sakė tėvas, drauge su žmona Kelly vėl susitikęs su sūnumi.

„Jis tiesiog įsikibęs mamos. Kai tik išgirdo savo mamą, atsimerkė, pažvelgė į ją ir užmigo“, – pasakojo vyras.

