Floridoje buvęs karys nušovė keturis žmones tarp aukų - kūdikis

ELTA

Per brutalų išpuolį JAV Floridos valstijoje šaulys nušovė keturis žmones. Jo aukomis naktį viename name netoli Leiklando miesto tapo vyras, moteris ir kūdikis, kurį moteris laikė rankose, spaudos konferencijoje sakė Polko apygardos šerifas Grady‘is Juddas. 11 metų mergaitė buvo sužalota. Kitame name toje pat teritorijoje rastas dar vienos moters kūnas.

Užpuolikas susirėmė su atvykusiais policininkais, tačiau galiausiai pasidavė, sakė G. Juddas. Šaulys buvo ginkluotas iki dantų ir vilkėjo neperšaunamą liemenę. Atvykus pareigūnams buvo paleista dešimtys, jei ne šimtai šūvių, kalbėjo šerifas. Šaulys yra 33 metų buvęs karys, tarnavęs Irake ir Afganistane. Jis prisipažino, kad aukos maldavo palikti jas gyvas ir kad jis jas vis tiek nušovė. Šaulys taip pat teigė vartojęs metamfetamino. Pirmaisiais duomenimis, kol kas nenustatytas ryšys tarp šaulio ir aukų. G. Juddas sakė, kad namo gyventojai paskambino policijai, nes prie jų namų pasirodė vyras su automobiliu ir pareiškė: „Dievas mane atsiuntė pakalbėti su viena jūsų dukterų“. Atvykusi policija įtariamojo nerado. Po kelių valandų vyras grįžo ir įvykdė brutalų nusikaltimą. Šerifas pavadino užpuoliką „beširdžiu“ ir „blogu iki kaulų smegenų“. Jis nušovė ir šeimos šunį. Per susišaudymą su policija pats šaulys buvo sužeistas ir kai pasidavė, buvo nuvežtas į ligoninę. Čia jis dar mėgino atimti iš policininko ginklą, tačiau buvo suvaldytas. Pasak žiniasklaidos, šaulio draugė pasakojo, kad jis kentė nuo karo traumos ir pastaruoju metu atrodė vis labiau pakrikęs, tačiau niekad agresyviai nesielgė.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0