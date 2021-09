12 sekundžių trukmės vaizdo klipe nufilmuotas sraigtasparnis, Afganistane pakibęs virš pastatų. Tada vaizdas priartinamas – atrodo, kad prie sraigtasparnio virve buvo pririštas žmogus.

„Talibanas Kandahare kažką pakorė iš sraigtasparnio“, – rugpjūčio 30 d. tviteryje skelbė vienas komentatorius.

Videoįrašas, kurį vėliau paskelbė kovos su terorizmu ekspertas, pasakęs, jog nėra tikras dėl užfiksuotų vaizdų esmės, vos per dieną buvo peržiūrėtas 2,6 mln. kartų. Netrukus socialiniuose tinkluose išplito teiginys, kad Talibanas panaudojo Jungtinių Amerikos Valstijų sraigtasparnį žmogui pakarti.

Teksaso valstijos respublikonai senatorius Tedas Cruzas ir Atstovų Rūmų narys Danas Crenshaw Old Holborn klipu pasidalijo tviteryje. Keletas naujienų leidinių, įskaitant „The New York Post“ ir „India Today“, parašė apie vaizdo įrašą ir tariamą pakorimą priėmė už gryną pinigą, skelbia „US Today“.

If this is what it looks like… the Taliban hanging somebody from an American Blackhawk… I could vomit. Joe Biden is responsible.



Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, niekas nebuvo pakartas.

JAV išvedant karius iš Afganistano, Talibanas užgrobė amerikiečių karinę įrangą (įskaitant orlaivius), kurią atsitraukdamos paliko Afganistano ginkluotosios pajėgos. Visgi vaizdo klipe įamžinti vaizdai nėra vieša egzekucija.

Keletas žiniasklaidos agentūrų ir faktus tikrinančių organizacijų pranešė, jog virve prie sraigtasparnio buvo pritvirtintas Talibano kovotojas, kad ant vieno iš Kandaharo pastatų stogo iškeltų vėliavą.



Papildoma filmuota medžiaga ir stopkadrai, kuriuos peržiūrėjo BBC žurnalistai, atskleidžia, kad virš Kandaharo skriejantis žmogus yra gyvas. Jis virve pritvirtintas prie sraigtasparnio „Blackhawk“ gervės ir mojuoja Talibano vėliava.

Keletas Afganistano ekspertų cituodami Talibano šaltinius informavo BBC, kad skrydis buvo bandymas iškelti vėliavą ant viešojo pastato naudojant neseniai užgrobtą JAV įrangą.

Regis, tai tas pats sraigtasparnis, prieš keletą dienų Kandahare riedėjęs žeme, kai Talibanas jį užgrobė iš Afganistano karinių oro pajėgų. Anot vieno gynybos analitiko, įgula tikriausiai perėjo į Talibano pusę su visu sraigtasparniu.

JAV apmokytas personalas sraigtasparnio gervės virvės tvirtinimo diržus segasi nugaroje – prastos kokybės vaizdo įraše juos lengvai galima supainioti su kilpa.

Jungtinės Karalystės (JK) karinių oro pajėgų, Karališkojo jūrų laivyno ir Jos Didenybės pakrančių apsaugos tarnybos nariai tvirtinimo diržus segasi priekyje, rašo BBC.

Vienas žinomiausių Afganistano žurnalistų Bilalas Sarwary socialiniame tinkle „Twitter“ taip pat patvirtino, kad prie sraigtasparnio pririštas žmogus yra gyvas.

Pasak jo, afganų pilotas jam pats patvirtino pilotavęs „Blackhawk“ sraigtasparnį.

„Talibano kovotojas bandė pritvirtinti vėliavą, tačiau jam nepavyko“, – rašė žurnalistas, kuris, talibams perėmus Afganistano kontrolę, paliko šalį.

Afghan pilot flying this is someone I have known over the years. He was trained in the US and UAE, he confirmed to me that he flew the Blackhawk helicopter. Taliban fighter seen here was trying to install Taliban flag from air but it didn’t work in the end. https://t.co/wnF8ep1zEl